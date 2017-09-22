Афганская традиция «бача пош»: пусть дочь будет сыном

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danilov 22 Сентября 2017 в 17:54:55
Ортодоксальный уклад афганского общества предполагает возвеличивание роли мужчин и их главенствующее положение, поэтому рождение сына в любой семье рассматривается как праздник. Появление же девочки может даже расстроить родителей. Пока муж не обзаведется наследником, его жену, а также его самого будут подвергать унизительным насмешкам. Чтобы как-то защитить себя и свою семью родители идут на меры, для западного человека дикие – они делают из дочери мальчика.
Еще до наступления пубертатного возраста, маленькую девочку начинают воспитывать как парня: ее одевают в мужские одежды, коротко стригут, обращаются более уважительно, чем с другими детьми (если в семье она не единственная дочь). Суеверные родители даже считают, что это поможет жене в следующий раз забеременеть мальчиком.
За послушание и согласие стать бача-пош (а по сути, у девочки нет выбора) - она получает некоторые права и свободы. Так, теперь ей позволяется самостоятельно ходить по улицам, заходить в магазины, подходить к настоящим мальчикам, даже играть с ними в футбол. В компании мальчишек они держатся на равных, и многие мальчики даже не догадываются о том, что среди них есть один или несколько бача пош.
Трудности перевоплощения: из девочки в мальчика и обратно
Впрочем, у кого-то получается неплохо вжиться в роль и практически перестать ощущать себя женщиной. Сладкий вкус свободы оказывает сильное влияние на повзрослевших бача-пош, что выражается в нежелании возвращаться в "шкуру" девочки обратно.
Многие переодетые девочки посещают школу наравне с мальчиками, поскольку право на образование есть только у последних. Подростки могут презрительно обзывать бача-пош трансвеститами, однако для этого в Афганистане есть другой термин - бача-бази. Только связан он уже переодеванием мальчиков в девочек и имеет сексуальный подтекст. В данном же случае, девочка является скорее заложницей патриархальной традиции.
К слову, многим бача-пош не нравится переодеваться в мальчика, поскольку они чувствуют, что теряют свою собственную идентичность. Да и терпеть насмешки всю юность как-то не хочется. И если в современных торговых центрах столицы никто не обращает внимание на половую идентичность человека, то на обычных базарах она становится объектом повышенного интереса. Даже просто купить одежду становится пыткой, не говоря уже о невозможности ее на месте примерить.
Когда наступает половая зрелось, дальнейшая маскировка является весьма затруднительной. Родители в таких случаях одевают в штаны следующую по возрасту дочь, а старшую стараются выдать замуж. Как правило, за какого-нибудь родственника. Однако, сделать это весьма непросто, поскольку девочка со временем утратила большинство нужных для женщины навыков: и страх перед мужчиной (а бача-пош разрешено заниматься боевым спортом, как всем мальчикам), и умение стоять на кухне, и многое другое. Поэтому бача-пош считаются плохими женами.
И в заключение...
Сложность ситуации заключается в практически необратимых последствиях для самой девочки. Известны даже случаи, когда девушки самостоятельно наряжались в мужские одеяния, чтобы иметь возможность жить более свободно.
Официально бача пош не признаны государством, их права не регулируются законом, однако это не означает, что бача пош не существует: в современном Афганистане эта практика действует и по сей день.
http://www.kulturologia.ru/blogs/040617/34807/
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