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Культура
Памятник Калашникову. Бывает?!
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Мура45 23 Сентября 2017 в 12:18:38
Установленный в Оружейном переулке Москвы памятник Калашникову - это просто набор ошибок, стыд и срам для скульпторов.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 23.09.2017 в 12:52:48   # 632781
Всё спи жена
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  Маке0912 23.09.2017 в 13:09:48   # 632783
Позорники скульпторы.
Сразу видно в армии не служили.
Даше в школе в классе НВП разобранная схема автомата висит.
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  Софруджу 23.09.2017 в 15:27:12   # 632789
Да, много читал споров насчёт авторства Калашникова. Главный аргумент - почему он за всю остальную жизнь больше ничего такого не изобрёл. Однако история человечества полна примерами художников одной картины, писателей одного произведения и изобретателей одного изобретения И почему-то в о всех этих случаях хай-вай не подымают. А Церетели, наверно, стажировался у наших художников, которые биям рисуют разные шапочки и бороды, а собственно лицо придумывают. И, самое смешное, эти выдуманные лица уже стали каноническими и повсеместно заменили Маркса-Энгельса-Ленина
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  Депеш Мод 23.09.2017 в 16:57:07   # 632791
Софруджу...это вы у Хуго Шмайссера спросите..он наверняка знает, когда шарашил в "шарашках"
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