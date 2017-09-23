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Памятник Калашникову. Бывает?!
Мура45 23 Сентября 2017 в 12:18:38
Установленный в Оружейном переулке Москвы памятник Калашникову - это просто набор ошибок, стыд и срам для скульпторов.
Всё спи жена
Позорники скульпторы.
Сразу видно в армии не служили.
Даше в школе в классе НВП разобранная схема автомата висит.
Да, много читал споров насчёт авторства Калашникова. Главный аргумент - почему он за всю остальную жизнь больше ничего такого не изобрёл. Однако история человечества полна примерами художников одной картины, писателей одного произведения и изобретателей одного изобретения И почему-то в о всех этих случаях хай-вай не подымают. А Церетели, наверно, стажировался у наших художников, которые биям рисуют разные шапочки и бороды, а собственно лицо придумывают. И, самое смешное, эти выдуманные лица уже стали каноническими и повсеместно заменили Маркса-Энгельса-Ленина
Софруджу...это вы у Хуго Шмайссера спросите..он наверняка знает, когда шарашил в "шарашках"