В казахской газете вышла первая статья на латинице

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едридмадрид 02 Октября 2017 в 09:29:14
Для одного из старейших изданий - газеты "Семей таңы", которая в мае этого года отметила столетний юбилей, латинская графика – не новшество. С 1917 по 1930 годы, выходя под названием "Сарыарқа", а затем "Қазақ тілі", с 1930 по 1935 "Жаңа ауыл", "Қызыл дала", "Социалды Шығыс" печатались на латинской графике. Поэтому переход на латиницу – это возвращение к истокам. В последнее время эта тема бурно обсуждается, мнения разделились, появились утверждения о трудностях перехода к латинскому алфавиту.
- Поддержав инициативу Елбасы, была подготовлена статья, вышедшая в печати на латинской графике, на подготовку которой ушло не более часа, - говорит автор приведенной ниже статьи " SEMEJ TANGY" GAZETI UEZHIN LATYN AELIPBI ZHAT EMES", депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата Риза Молдашева.
Сейчас сложились благоприятные социальные и экономические условия для перевода казахской графики на латиницу. Перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу в итоге еще больше сплотит нацию, приблизит нас к достижениям научно-технического прогресса и приведет к дальнейшей интеграции Казахстана в современные мировые коммуникационные процессы.
Пример тому - газета "Семей таны", с 1928 по 1935 годы, нося названия "Qyzyl dala", "Zhanga aul", "Socialdy shygys", выходили на латинской графике. И сегодня газета "Semej tangy" возвращается к своим историческим корням.
Напомним, в течение нескольких столетий и до августа 1929 года на территории Казахстана широко использовалась арабская графика. Затем был введен латинизированный "единый тюркский алфавит". В 1940 году было принято решение о переходе на кириллицу.
http://catoday.org/public/centrasia/v-kazahskoy-gazete-vyshla-pervaya-statya-na-latinice
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 02.10.2017 в 14:51:24 # 634333
" SEMEJ TANGY" GAZETI UEZHIN LATYN AELIPBI ZHAT EMES"
При перепечатке, либо в самой газете неправильно написали вместо SH ZH.
Перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу в итоге еще больше сплотит нацию
Я так и не понял каким образом сплотит нацию.
Цитата: Кирсан от 02.10.2017 15:49:49
Quote:
Я так и не понял каким образом сплотит нацию.
Quote:
Перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу в итоге еще больше сплотит нацию
Я так и не понял каким образом сплотит нацию.
Меня больше порадовало: "
Сейчас сложились благоприятные социальные и экономические условия"
Цитата: Кирсан от 02.10.2017 15:49:49в общем порыве гнева и недовольства к тем кто это все затеял
Quote:
Я так и не понял каким образом сплотит нацию.
Quote:
Перевод казахского алфавита с кириллицы на латиницу в итоге еще больше сплотит нацию
Я так и не понял каким образом сплотит нацию.
"SEMEJ TANGY" GAZETI UEZHIN LATYN AELIPBI ZHAT EMES"
я прочитал как "Семей таңғы" газети уежин латин алипби жат емес".
походу, я на каком-то другом казахском разговариваю...