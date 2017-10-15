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Культура
Лаура из Астрахани
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danilov 15 Октября 2017 в 22:51:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 15.10.2017 в 22:59:53   # 637209
автор пиздабол редкий, а девушка очень красивая и милая
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  stone 15.10.2017 в 23:37:38   # 637214
В таких видео как это или про Латиницу , даже в Орел и Решка Астана , в комментариях творится ужас, от которого страшно.
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  КЕДЫ 16.10.2017 в 00:20:04   # 637216
Этого блогера шала хуями кроют почти во всех видео. Кайфует человек от этого.
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  строитель 16.10.2017 в 00:32:22   # 637217
Ябв
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  NightWalkeRs 16.10.2017 в 00:50:46   # 637219
Ауууф какая Лаура! Надо ехать в Астрахань!
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