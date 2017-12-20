Данэлия Тулешова стала победительницей украинского шоу «Голос дети»

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едридмадрид 20 Декабря 2017 в 09:58:28
Биография Данелии Тулешовой
Семья у 10-летней девочки большая: мама, папа, младший брат Тимур и сестра Амели. Мама Данелии занимается семьей, в частности, растит и воспитывает детей. Отец девочки Александр Тулешов имеет музыкальное образование и сейчас активно участвует в развитии музыкальной карьеры дочери. Об этом пишет казахстанский портал BNews.kz.
Как рассказала мама Данелии Елена Тулешова, девочка начала профессионально петь не так давно.
"Она у нас с раннего возраста ходила в различные развивающие центры. К сожалению, период с трех до шести лет был очень сложным, так как Данелия получила серьезную травму. По медицинским показаниям ей запретили заниматься любой активной деятельностью. Затем были занятия профессиональными ( бальными) танцами, где Данелия добилась очень хороших показателей", – рассказала она.
Петь девочка начала после участия в своем первом конкурсе, тогда ей было 8 лет. Тогда ей нашли педагога и стали заниматься индивидуально.
"По национальности Данелия казашка, как и ее родители. Сначала ее имя звучало как Данель (зерно земли в переводе с казахского), но при оформлении свидетельства допустили ошибку, и Данель стала Данелией. Имя получилось очень сценическим. Наверное, это был знак", – говорит мама девочки.
Как рассказала вокалистка в эфире 1+1, она до сих пор не осознала, что стала победительницей "Голос.Дети".
"На самом деле я до сих пор не осознаю этого. Я буквально час назад приехала с того места. Наверное, из-за дня два я осознавать, когда приеду в школу", – сказала Данелия.
Также девочка призналась, что для нее было самым трудным во время проекта.
"Труднее всего было, это когда в тройке выступали. У всех разные голоса, разные предпочтения в песнях, кому нравилась песня, кому-то нет, и надо было все голоса сложить вместе, чтобы это звучало круто", – сказала юная певица.
Напомним, 10-летняя Данелия Тулешева шокировала тренеров еще со слепых прослушиваний своим мощным вокалом. Наталья Могилевская, MONATIK и солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив – все отметили незаурядный талант девушки. Вокалистка присоединилась к команде MONATIK и одержала победу.
https://24tv.ua/ru/danjelija_tuleshova_pobeditelnica_g olos_deti_2017_4_sezon_biografija_n 903343
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/99223-daneliya-tuleshova-stala-pobeditelnitsej-ukrainskogo-shou-golos-deti
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