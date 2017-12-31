Санта Клаус из Лапландии поздравил маленьких казахстанцев с Новым годом

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едридмадрид 31 Декабря 2017 в 00:28:57
"Привет всем детям Казахстана! Скоро Новый год, и вам, наверное, интересно, какие подарки вы получите. Мои эльфы внимательно следили за вами, чтобы знать, хорошо вы себя вели или плохо. Почему бы вам не посмотреть вместе со мной, что мои эльфы выяснили о вас? Тогда я смогу кое-что рассказать о ваших новогодних подарках.
Санта Клаус показал полки, на которых записи о детях всего мира.
"Дети Казахстана, я вижу, что вы очень старались быть хорошими. Думаю, что вы получите подарки, которые вам очень понравятся, но всего я вам не расскажу, скоро вы сами узнаете. Всем счастливого Нового года!" – говорит Санта, выезжая на оленьей упряжке в долгий путь с мешком подарков.
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