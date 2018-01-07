Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

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едридмадрид 07 Января 2018 в 10:07:28
Сердечно поздравляю всех православных христиан нашей страны с Рождеством Христовым!
Этот светлый праздник являет пример прочных традиций гуманизма, сострадания, милосердия, любви и заботы к ближнему как оплота современного мироздания.
Православные христиане нашей республики вносят свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в нашем общем казахстанском доме.
Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан. Поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии.
В этот день хочу еще раз выразить признательность и благодарность за неустанный труд каждого на благо нашей Родины, добрые дела, мудрые помыслы и светлые идеи.
Желаю всем благополучия и достатка, любви и благоденствия, мира и счастья в каждый дом, каждому казахстанцу!
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/akorda_other_events/pozdravlenie-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-s-prazdnikom-rozhdestva-2