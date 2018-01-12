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Культура
День рождения Д.А. Кунаева
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Blackadder 12 Января 2018 в 12:54:24
Сегодня день рождения Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. Ему бы исполнилось 106 лет. "Я был коммунистом и в душе им остаюсь" заявил он в январе 1992 года. Одно из последних интервью Кунаева в январе 1992 года, на его 80 летие.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  НурболаТТ 12.01.2018 в 13:12:53   # 654680
Светлая память Великому Человеку и Политику с большой буквы. Сейчас нет таких политиков. Сейчас время крыс, шакалов и волчар... которые распродают земли, недра, интересы народа и работают на свой карман... Взять того же Шукеева... Из-за его политики в Самруке, мы можем остаться с голой попой...
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