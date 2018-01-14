Назарбаев любит мясо на косточке, Клинтону понравился бешбармак, Путину - манты, - первый шеф-повар главы Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был не прихотлив в пище... он всегда любил мясо... Любил курочку... Уважал рыбку...очень любил борщ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был не прихотлив в пище... он всегда любил мясо... Любил курочку... Уважал рыбку...очень любил борщ.

Путину очень понравилось, и шеф очень оценил работу. А потом подали манты, и когда официанты подошли забирать это блюдо, Владимир Владимирович сказал: "Не трогайте, я еще не доел". Он очень любил манты. Часто добавки просил",