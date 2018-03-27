Климкин предложил украинцам перейти на латиницу

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Марта 2018 в 14:56:33
По словам Климкина, в понедельник он поговорил с представителями стран Центральной Европы, среди которых были журналисты, писатели и бывшие политики «о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе».
При этом он заявил, что цель нынешней украинской власти — «формирование украинской политической нации». Однако тут же заметил, что нужно «работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет».
«Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости. Только в таком случае это будет цельный, самодостаточный и успешный проект», — написал украинский министр в своем аккаунте Facebook.
После этого Климкин призвал своих подписчиков подискутировать на тему возможного введения в Украине латиницы. «Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии», — написал глава украинского МИД, обращаясь к своей аудитории.
https://eadaily.com/ru/news/2018/03/27/klimkin-predlozhil-ukraincam-pereyti-na-latinicu