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Культура
Казахстанские нефтяники встретились Криштиану Роналду
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Nekrun 27 Марта 2018 в 17:50:20


Звезду мирового футбола Криштиану Роналду облачили в казахский чапан, сообщает паблик ZTB_kz.
Это произошло в Женеве. Представители нефтедобывающей компании «Тенгизшевройл» так отметили свою встречу с Роналду.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  roden 27.03.2018 в 17:58:32   # 668662
Прикалывает его обращение к футболситу:
нормальные люди когда говорят, обращаются именно к этому человеку, а не переводчику. Он вообще не смотрит на футболиста и смотрит на переводчика - как будто Криштиану какой-то абориген и переводчику чиновник говорит, что объясни этому туземцу.
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  arhar 27.03.2018 в 18:14:02   # 668666
нуинахуйоннужен? поди на это еще и деньги бюджетные ушли, потом пропустят в расходах как культурное мероприятие
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  Profi 27.03.2018 в 18:51:09   # 668674
а дальше ... no no no, no, nahui nujen
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  Walter 27.03.2018 в 20:28:13   # 668713
Правильно бесполезно никому не нужное мероприятие
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  jumanjiqz 27.03.2018 в 23:11:43   # 668762
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