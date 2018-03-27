Казахстанские нефтяники встретились Криштиану Роналду

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Nekrun 27 Марта 2018 в 17:50:20
Звезду мирового футбола Криштиану Роналду облачили в казахский чапан, сообщает паблик ZTB_kz.
Это произошло в Женеве. Представители нефтедобывающей компании «Тенгизшевройл» так отметили свою встречу с Роналду.
Комментарии, по рейтингу, по дате
нормальные люди когда говорят, обращаются именно к этому человеку, а не переводчику. Он вообще не смотрит на футболиста и смотрит на переводчика - как будто Криштиану какой-то абориген и переводчику чиновник говорит, что объясни этому туземцу.