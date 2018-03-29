Лицом к лицу сто лиц не увидать

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Гость 29 Марта 2018 в 14:10:38
Респонденты назвали много имен из разных веков и сфер жизнедеятельности: ученых, политиков, филантропов, актеров и так далее. Но все выбранные персоналии объединяла одна особенность - среди них не было наших соотечественников.
Результат может показаться закономерным, потому что - будем честны - среди казахстанских имен не было и нет светил мирового уровня. А привлекают всегда люди, способные что-то изменить в планетарном, так сказать, масштабе.
Но вот что интересно. Если задать тот же вопрос иностранцам, то в большинстве случаев они назовут своих соотечественников, о которых вы, возможно, никогда и не слышали. Такие опросы не редкость в Интернете. Иранцы называют шаха Исмаила СЕФЕВИ, индийцы - премьер-министра Лал Бахадура ШАСТРИ, норвежцы - Хакона СИГУДАРСОНА и так далее. В этом нет искусственной патетики или натяжек, людям действительно интересны указанные персоны, и они объясняют почему.
Казахстанцам национальные герои вроде бы тоже интересны, но почему-то они всегда остаются на втором плане - в тени своих зарубежных “конкурентов”. Дело, скорее всего, не только в масштабе, но и в белых пятнах, которые обильно покрывают любую более-менее выдающуюся биографию отечественной истории. Для того чтобы найти информацию о той или иной личности, нужно, во-первых, постараться, а во-вторых, одни данные практически всегда вступают в противоречие с другими. Противоречия и недомолвки, как известно, порождают недоверие. А как можно восторгаться человеком и при этом не совсем верить в него?
К примеру, за последние годы очень много статей (а также книга) были посвящены председателю Совета министров КазССР Жумабеку ТАШЕНЕВУ. Во всех материалах Ташенев преподносится как национальный герой, открыто противостоявший Никите ХРУЩЕВУ, решившему выделить целинные земли из состава республики. По воспоминаниям самого Жумабека Ахметовича, на встрече он бросил правду в лицо Никите Сергеевичу, “не зная раболепия” (цитата из интервью Ташенева), после чего Хрущев рассвирепел. Впрочем, поостыв, главный кукурузовод пригласил Ташенева на прогулку, во время которой назвал его “настоящим бесстрашным степным батыром”. Что, однако, не помешало Хрущу впоследствии выбить батыра из седла, сняв его с поста председателя Совмина.
И все бы хорошо, но вот незадача: Динмухамед КУНАЕВ в своих мемуарах никак не упоминает роль Ташенева в деле сохранения целинных земель, хотя описывает ситуацию достаточно подробно. И более того, называет Ташенева человеком с “неуживчивым характером, невыдержанным, чванливым”, получившим массу нареканий, жалоб на свою работу, вследствие чего и потерявшим высокое кресло.
Подобных противоречий в нашей историографии тьма. У нас в спорах не рождают истину, а выбирают сторону. Вообще говоря, верным способом избежать предвзятости мог бы стать беспристрастный анализ всей имеющейся информации. Но есть подозрение, что в результате такого анализа наша история может вовсе лишиться своих героев. На всякого ляжет тень размером больше, чем он сам...
Собственно, тени сомнений уже ложатся. И не столько на исторические персоналии, сколько на современников, которых выбрали в главные лица страны. Проект “100 новых лиц Казахстана” был организован Министерством информации и коммуникаций и недавно увенчался большой фотовыставкой в Астане. Там были представлены все 102 победителя общенационального конкурса. Лучшие люди современности, примеры для подражания.
К выбранным личностям вроде бы не должно быть никаких вопросов. Мы действительно мало знаем свою страну, особенно в ее человеческом выражении. И когда такие проекты появляются, сразу хочется присмотреться к их фигурантам пристальнее.
А вот тут, к сожалению, начинаются проблемы. Смотрим раздел “Наука”. 18 победителей. Среди них усть-каменогорский ученый Алексей БАШКИРЦЕВ. Как значится в эссе, Башкирцев “в одиночку сделал то, над чем десятки американских ученых безуспешно бьются десятилетиями. Полученный им впервые в мире биобутанол уже прошел успешные испытания”. Мировая сенсация, можно сказать: Америка все никак не может, а мы смогли! Только вот какая штука: биобутанол в разных видах уже давно производится, а мировые технологические гиганты вроде Du Pont тратят огромные средства на разработку более эффективного синтеза биотоплива и на его продвижение. Если бы в Казахстане действительно решили проблему биобутанола, то ноу-хау давно бы купили за большие деньги.
Идем дальше. Вот как представлен математик из Семея Олег ПИМЕНОВ: “Он не имеет высшего математического образования, однако добился выдающихся успехов, решив три задачи, входящие в группу труднейших за всю историю математики...” Это - внимание! - теорема Ферма, задачи Герона и Гаусса. И наш ученый со всеми разобрался! Правда, мировое математическое сообщество об этом ничего не слышало. И вряд ли услышит. Если, конечно, не отправить им ссылку на сайт проекта “100 новых лиц Казахстана”. Для сведения, так сказать...
Еще одна позиция: Альмира ЖИЛКАШИНОВА, ученый-физик, изобретатель. Придумала и реализовала уникальный ветрогенератор, который “вырабатывает энергию даже в 40-градусные морозы”. Именно эта морозоустойчивая характеристика - основная в описании ветрогенератора, который призван обеспечивать долгожданным электричеством самые северные районы страны. Но, как ни странно, для обычных, совсем не уникальных ветрогенераторов диапазон рабочих температур составляет от минус 40 до плюс 60 градусов. А в арктическом исполнении импортные ветряки беззастенчиво работают и при минус 50.
Более того, в стране давно и успешно (в том числе “Казатомпромом”) применяется винтовая роторная турбина БОЛОТОВА - реальное ноу-хау казахстанского ученого. Но Альберта Васильевича среди ста лиц почему-то нет...
И ведь чем дальше погружаешься в эссе, посвященные “новым лицам страны”, тем больше появляется старых как мир вопросов. Каким-то образом в раздел “Наука”, например, попал переводчик. А в сектор “Культура” - бывший дирижер, ныне владелец пекарни и кожевенной мастерской. Все они, возможно, замечательные люди и наверняка достойны всяческого уважения, но при чем тут “100 новых лиц Казахстана”? Выборку, конечно, можно списать на огрехи “народоизъявления” (именно население выбирало кандидатов в сотню). Но зачем тогда Министерству информации и коммуникаций было открывать и курировать такой проект?
Хотя для страны в целом он очень даже репрезентативен. Науку представляет гениальный математик-самоучка, культуру - бизнесмен, а бизнес - член правящей партии. Все как на ладони. Очень наглядно.
И это еще один повод, чтобы в следующем опросе на тему “Кого из исторических персоналий вы бы хотели встретить лично?” назвать имя Стива Джобса. Или Марии Антуаннеты.
По крайней мере, о них мы знаем больше правды.
Тулеген БАЙТУКЕНОВ, Алматы
http://www.time.kz/articles/tulegennaya-inzheneriya/2018/03/28/licom-k-licu-sto-lic-ne-uvidat
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: spy от 29.03.2018 14:23:01
Сталина лицом к лицу, весьма интересная личность.
Сталина лицом к лицу, весьма интересная личность.