Из каких стран чаще всего выбирают жен казахстанские мужчины

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едридмадрид 29 Марта 2018 в 22:38:13
Всего с 2015 по 2017 годы, по данным ведомства, 5811 женщин вышли замуж за казахстанцев и получили паспорта РК в упрощенном порядке по конвенции "О гражданстве замужней женщины".
При этом отмечается, что лидирующую позицию по численности занимают бывшие гражданки Узбекистана, на втором месте находятся экс-кыргызстанки, а на третьем – уже бывшие россиянки.
Далее в порядке убывания следуют гражданки Армении, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Грузии.
Так, в 2015 году вышли замуж и получили гражданство Казахстана 2474 жительницы Узбекистана, 19 женщин из Армении и 14 – из Грузии.
В 2016 году гражданство по конвенции получили 1358 гражданок Узбекистана, 31 – из Туркменистана, 30 – из России, 23 – из Кыргызстана и 20 – из Армении.
В 2017 году статистические данные сложились следующим образом: 1350 женщин прибыли из Узбекистана, 94 – из Кыргызстана, 56 – из России, 36 – из Таджикистана, 27 – из Армении и 22 представительницы слабого пола приехали из Азербайджана.
В целом, по статистическим данным МВД РК, с 1992 по 2017 год гражданство Казахстана получили 1 019 358 человек, а вышли из него 11 514.
http://today.kz/news/kazahstan/2018-03-29/762935-iz-kakih-stran-chasche-vsego-vyibirayut-zhen-kazahstanskie-muzhchinyi/
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