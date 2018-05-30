В Казахстане пройдет международный фестиваль социальных видеороликов

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danilov 31 Мая 2018 в 17:39:21
С 15 июня по 15 июля 2018 года, при поддержке акимата г. Шымкента, в Казахстане впервые будет проведен подобный фестиваль под названием «ASHYQ ZHÚREK».
Фестиваль включит в себя показ и награждение самых популярных социальных видеороликов, которые предварительно прошли конкурсный отбор и набрали наибольшее количество голосов. Общий призовой фонд проекта составляет 50 000 долларов США. Эти деньги будут распределены между участниками по итогам онлайн голосования, оценок жюри и подсчета голосов зрителей.
В конкурсе могут принять участие видеоролики, на любые темы, затрагивающие социальные вопросы. Причем, место съемок не имеет значение, а у участников нет ограничения по возрасту и стране проживания.
Основная цель конкурса – сделать мир добрее и изменить его в лучшую сторону!
Все подробности о проекте можно найти на сайте www.socialfest.kz.
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