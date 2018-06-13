В Казахстане предложили уменьшить громкость азана.

Я предлагаю вообще эти рупоры убрать. Пусть купят какую то радио волны и призывают молиться по радио. Это же удобно для верующих ведь в каждом доме есть радио. И соседям мечети не надо просыпаться от громко говорителя. Помниться при СССР в каждом доме было радио по которому говори все важные новости. В ногу со временем надо идти как не как 21 век а живём как при среднивекови.