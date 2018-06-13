В Казахстане предложили уменьшить громкость азана.

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Гоги80 13 Июня 2018 в 08:08:46
В этой связи Комитетом по делам религий совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана и управлениями по делам религий областей, городов Астана и Алматы проводится разъяснительная работа по приведению громкости азана в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий.
Согласно данным требованиям, нормы проникающего шума в помещения жилых комнат квартир в период с 7.00 до 23.00 часов установлены с 55 до 70 дБА (децибел), а также в период с 23.00 до 7.00 часов с 45 до 60 дБА.
В свою очередь Духовное управление мусульман Казахстана придерживается рекомендаций Министерства по делам религий и гражданского общества, санитарно-эпидемиологических требований по не превышению громкости азана.
В связи с вышеизложенным, руководство мечетей призвали соблюдать нормы санитарно-эпидемиологических требований, а жителей попросили с пониманием отнестись к религиозным обрядам, если их совершение не противоречит действующему законодательству.
Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 13.06.2018 08:47:20Азан должен быть громким, смысл теряется же. Неужели кому-то не по слуху звуки КОРАНА?
Я предлагаю вообще эти рупоры убрать. Пусть купят какую то радио волны и призывают молиться по радио. Это же удобно для верующих ведь в каждом доме есть радио. И соседям мечети не надо просыпаться от громко говорителя. Помниться при СССР в каждом доме было радио по которому говори все важные новости. В ногу со временем надо идти как не как 21 век а живём как при среднивекови.
Я предлагаю вообще эти рупоры убрать. Пусть купят какую то радио волны и призывают молиться по радио. Это же удобно для верующих ведь в каждом доме есть радио. И соседям мечети не надо просыпаться от громко говорителя. Помниться при СССР в каждом доме было радио по которому говори все важные новости. В ногу со временем надо идти как не как 21 век а живём как при среднивекови.
МишкаНаСевер 13.06.2018 в 09:15:15 # 680944
Цитата: Black_chi от 13.06.2018 08:50:18
Азан должен быть громким, смысл теряется же.
Азан должен быть громким, смысл теряется же.
Так пусть и призывает на молитву силами своих голосовых связок
Цитата: Black_chi от 13.06.2018 08:50:18
Цитата: DITRX от 13.06.2018 08:47:20Азан должен быть громким, смысл теряется же. Неужели кому-то не по слуху звуки КОРАНА?
Я предлагаю вообще эти рупоры убрать. Пусть купят какую то радио волны и призывают молиться по радио. Это же удобно для верующих ведь в каждом доме есть радио. И соседям мечети не надо просыпаться от громко говорителя. Помниться при СССР в каждом доме было радио по которому говори все важные новости. В ногу со временем надо идти как не как 21 век а живём как при среднивекови.
Я предлагаю вообще эти рупоры убрать. Пусть купят какую то радио волны и призывают молиться по радио. Это же удобно для верующих ведь в каждом доме есть радио. И соседям мечети не надо просыпаться от громко говорителя. Помниться при СССР в каждом доме было радио по которому говори все важные новости. В ногу со временем надо идти как не как 21 век а живём как при среднивекови.
Когда создавалось небыло никаких рупоров, и призывали с высокого места громким голосом, можно же продолжить такую традицию и никто против небудет.
Лучше бы штрафовали бы тех кто с громкой музыкой ездит по дворам!