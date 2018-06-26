Как "осовременят" казахский язык.

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Гоги80 26 Июня 2018 в 16:50:55
"Одной из основных задач, упомянутых в Послании Президента, является совершенствование казахской терминологии и унификация терминов. В своем Послании Президент сказал: "Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией". В целях выполнения данного поручения министерством проведен мониторинг терминов, утвержденных до настоящего времени. На сегодняшний день была утверждена 21 тысяча терминов, из которых 40,8 процента или 8571 термин составляют собственные термины, а 59,2 процента или 12429 терминов - заимствованные и смешанные термины. Проводится полная лингвистическая экспертиза этих терминов с точки зрения их образования и перевода", - сказал министр культуры и спорта на встрече по вопросам перехода на латинский алфавит в Сенате Парламента.
Он отметил, что во внимание принимается не только проблема сохранения чистоты языка, но и определения терминологических принципов и основных задач терминоведения для превращения его в научный язык.
"Республиканская терминологическая комиссия при правительстве, которая занимается утверждением терминов, работает согласно плану. Версии на казахском языке ряда терминов, заимствованных из иностранных языков, приведены в соответствие с их международными вариантами. В качестве примера можно назвать такие термины, как музей - мұражай, архив - мұрағат, абзац - азатжол, процент - пайыз, шина - құрсым, инвентарь - мұқаммал, демаркация - шегендеу, баланс - теңгерім. Соответственно, такие работы будут продолжаться и в дальнейшем," - добавил глава МКС РК.
По его словам, большинство терминов, которые подвергаются критике со стороны общественности, не были утверждены терминологической комиссией.
"Такие не утвержденные термины влияют на формирование среди населения негативного отношения к проблеме терминоведения. Например, в 2014 году на заседании терминологической комиссии был рассмотрен ряд терминов, используемых в СМИ и обществе, таких как "қылтима", "бұрқақ", "сазгер", и были утверждены их переводы "балкон", "фонтан", "композитор", - отметил Арыстанбек Мухамедиулы.
Источник: tengrinews.kz
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