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Культура
Президент Филиппин назвал Бога глупцом
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danilov 27 Июня 2018 в 12:39:12
Президент Филиппин Родриго Дутерте во время телевизионного выступления назвал Бога глупцом. Об этом сообщает BBC.

В выступлении Дутерте подверг критике библейскую историю сотворения Адама и Евы и их изгнания из Эдемского сада после того, когда они съели запретный плод. «Что за глупец этот Бог? Представьте, что вы создали что-то совершенное, а затем продумываете событие, которое разрушает качество вашей работы», — сказал он.

Глава государства также обрушился на концепцию первородного греха. «Вы еще не родились, а вы уже согрешили. Что это за религия такая? Я не могу это принять», — добавил он.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b3204749a7947260633331d?from=newsfeed
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 27.06.2018 в 14:09:40   # 682988
Родриго как всегда жжот
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  Zoggyla 27.06.2018 в 14:56:35   # 683000
Решил навести порядок в аналах.
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  Рулон Обоев 27.06.2018 в 15:06:49   # 683002
Нельзя так Родриго, покайся пока не поздно. . "Оставь все виды религий и просто предайся мне" - говорится в священных писаниях.
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