Президент Филиппин назвал Бога глупцом

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danilov 27 Июня 2018 в 12:39:12
В выступлении Дутерте подверг критике библейскую историю сотворения Адама и Евы и их изгнания из Эдемского сада после того, когда они съели запретный плод. «Что за глупец этот Бог? Представьте, что вы создали что-то совершенное, а затем продумываете событие, которое разрушает качество вашей работы», — сказал он.
Глава государства также обрушился на концепцию первородного греха. «Вы еще не родились, а вы уже согрешили. Что это за религия такая? Я не могу это принять», — добавил он.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b3204749a7947260633331d?from=newsfeed
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Рулон Обоев 27.06.2018 в 15:06:49 # 683002