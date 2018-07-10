Скульптуру Назарбаева установили в Национальном музее

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МишкаНаСевер 10 Июля 2018 в 18:04:43
Над скульптурой размещена надпись на казахском языке латинскими буквами: "Моя мечта - чтобы Казахстан был "Мәңгілік Ел" ("Вечной страной"). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев".
Скульптура размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел".
Национальный музей был создан по поручению Президента. Был открыт 2 июля 2014 года. Является крупнейшим музеем в Центральной Азии. Нацмузей расположен на площади Независимости в Астане. Здесь хранятся Золотой человек, находки древних курганов и городов Туркестан, Отырар, Тараз, Койлык, Бозок и другие экспонаты.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skulpturu-nazarbaeva-ustanovili-v-natsionalnom-muzee-348731/
P.S. Кого-то он мне напоминает...
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ss720 от 10.07.2018 21:54:48пыль посадят если она на него сядет
Будущие коментарии ни какого закона не нарушат ?
Будущие коментарии ни какого закона не нарушат ?
Дядя Нурик 10.07.2018 в 23:12:51 # 684938
Авраама Линкольна?)))
Дядя Нурик 10.07.2018 в 23:15:16 # 684940
И кто автор сего творения ? .