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Культура
Скульптуру Назарбаева установили в Национальном музее
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МишкаНаСевер 10 Июля 2018 в 18:04:43
Скульптуру Нурсултана Назарбаева установили в Национальном музее в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Над скульптурой размещена надпись на казахском языке латинскими буквами: "Моя мечта - чтобы Казахстан был "Мәңгілік Ел" ("Вечной страной"). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев".

Скульптура размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел".

Национальный музей был создан по поручению Президента. Был открыт 2 июля 2014 года. Является крупнейшим музеем в Центральной Азии. Нацмузей расположен на площади Независимости в Астане. Здесь хранятся Золотой человек, находки древних курганов и городов Туркестан, Отырар, Тараз, Койлык, Бозок и другие экспонаты.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skulpturu-nazarbaeva-ustanovili-v-natsionalnom-muzee-348731/

P.S. Кого-то он мне напоминает...
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 10.07.2018 в 21:48:26   # 684919
Без слов.
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  ss720 10.07.2018 в 21:54:48   # 684920
Будущие коментарии ни какого закона не нарушат ?
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  kanat7782 10.07.2018 в 22:07:23   # 684924
Кедей "бай болсам"-дейды, бай "кудай болсам"-дейды!
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  шымкент 10.07.2018 в 22:10:34   # 684925
Цитата: ss720 от 10.07.2018 21:54:48
Будущие коментарии ни какого закона не нарушат ?
пыль посадят если она на него сядет
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  vvka 10.07.2018 в 23:12:14   # 684937
б.я...
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  Дядя Нурик 10.07.2018 в 23:12:51   # 684938
P.S. Кого-то он мне напоминает...

Авраама Линкольна?)))
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  Дядя Нурик 10.07.2018 в 23:15:16   # 684940
Аааа, нееееттт. На Адольфа... Не может быть
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  Joykin 10.07.2018 в 23:17:07   # 684941
Мдаааааааа уж
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  Pancho S 11.07.2018 в 00:01:34   # 684949
Ну кто бы сомневался...
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  arhar 11.07.2018 в 00:18:43   # 684951
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  KAN13 11.07.2018 в 00:43:16   # 684955

И кто автор сего творения ? .
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