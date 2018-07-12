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Это Казахстан, детка: Nazima выпустила клип на песню про Шымкент
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danilov 12 Июля 2018 в 17:42:55
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ЛиКа
12.07.2018 в 17:56:21
# 685221
невкусно!
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MишаМашкевич
12.07.2018 в 20:07:13
# 685244
Сапожки очень даже ниче. Я б такие купила. Плюсую
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Pancho S
12.07.2018 в 20:10:49
# 685245
Всё ни чо... Но как бесит эта навязчивая реклама в клипах
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