Боря ломает стереотипы?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Августа 2018 в 12:33:57
В кружках плавают пакетики с хз каким мутным отстоем...
И это Англия, господа!
Со времен Марии Стюарт считается правилом этикета, когда хозяин наливает напитки из одной емкости (бутылки, чайника, кувшина и т.д) одновременно себе и гостю, чтобы гость был уверен, что его не отравят.
В жизни бывшего министра иностранных дел Великобритании после отставки почти ничего не изменилось. Как теперь проводит свои дни Борис Джонсон — в нашем видео.— ТАСС (@tass_agency) 13 августа 2018 г.
Видео: ТАСС/Reuters pic.twitter.com/m6YE13joks
Комментарии, по рейтингу, по дате