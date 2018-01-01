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Культура
Боря ломает стереотипы?
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danilov 14 Августа 2018 в 12:33:57
Все кружки разные, дешевые подарки офисных коллег, из какой нибудь пыльной кладовки, грязного шкафа с тараканами...
В кружках плавают пакетики с хз каким мутным отстоем...
И это Англия, господа!
Со времен Марии Стюарт считается правилом этикета, когда хозяин наливает напитки из одной емкости (бутылки, чайника, кувшина и т.д) одновременно себе и гостю, чтобы гость был уверен, что его не отравят.

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