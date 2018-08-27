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Гоги80 27 Августа 2018 в 11:26:49
Новая орфография казахского языка насчитывает 19 основных правил и около 150 параграфов. В каждом из них ученые подробно объясняют правописание типических слов, то есть тех, что представляют собой характерный образец казахского языка.
Анар Фазылжанова, ученый-эксперт:
- Во время апробации были получены очень уникальные для нас, ученых, результаты, которые показали, что нынешнее население казахскоязычное Казахстана, оно предпочитает писать слова на свой национальный лад. И это нас воодушевляет, потому что сама реформа была затеяна не в целях каких-то политических, а преследовала только лингвистическую цель. Мы хотели сохранить самобытность нашего языка, благодаря новому алфавиту. И эта цель как бы сочетается с пожеланиями нашего населения.
Источник: 24.kz
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