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Культура
Новая орфография казахского языка насчитывает 19 основных правил.
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Гоги80 27 Августа 2018 в 11:26:49
Результаты первой апробации новых правил правописания казахского языка на латинице обсудили ученые-лингвисты в Алматы. Они будут учитываться при дальнейшей разработке правил.

Новая орфография казахского языка насчитывает 19 основных правил и около 150 параграфов. В каждом из них ученые подробно объясняют правописание типических слов, то есть тех, что представляют собой характерный образец казахского языка.

Анар Фазылжанова, ученый-эксперт:

- Во время апробации были получены очень уникальные для нас, ученых, результаты, которые показали, что нынешнее население казахскоязычное Казахстана, оно предпочитает писать слова на свой национальный лад. И это нас воодушевляет, потому что сама реформа была затеяна не в целях каких-то политических, а преследовала только лингвистическую цель. Мы хотели сохранить самобытность нашего языка, благодаря новому алфавиту. И эта цель как бы сочетается с пожеланиями нашего населения.

Источник: 24.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Абориген 27.08.2018 в 11:53:51   # 691482
бред
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  Livi 27.08.2018 в 12:05:07   # 691486
"Мы хотели сохранить самобытность нашего языка, благодаря новому алфавиту" не вижу ничего подобного
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  ss720 27.08.2018 в 12:27:25   # 691489
отвлекающий маневр
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  Bako 27.08.2018 в 13:12:55   # 691493
Население и так с ошибками пишет, а теперь будет вообще ужас!
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  Даун 27.08.2018 в 14:16:00   # 691507
Многие мои знакомые вообще писать не умеют но говорят
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  Fotinij 27.08.2018 в 15:12:39   # 691523
Учёные - в чём-то мочёные.
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  Джимбо 27.08.2018 в 16:19:20   # 691538
Кругом пиздеж и обман.
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