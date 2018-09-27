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Культура
С днём туриста!
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danilov 27 Сентября 2018 в 16:09:26
Всем, кто любит рюкзак и походы
И рассветы в палатках встречать,
Мы сегодня хорошей погоды
И удачи хотим пожелать.

Всем, кому не сидится на месте,
Кто привык этот мир познавать, —
Впечатляющих встреч, путешествий,
Чтоб всю жизнь было что вспоминать.

С днем туризма, друзья, всех причастных.
Больше сил, больше воздуха в грудь!
И пусть будет безумно прекрасным,
Легким, светлым ваш избранный путь.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  mitrich78 27.09.2018 в 16:35:32   # 695644
всех с праздником!!!
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  Лысый 27.09.2018 в 16:41:10   # 695646


На 53:34.
P.S. Чей крым?
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  Софруджу 27.09.2018 в 18:11:07   # 695659
Дорогие братья, любимые тётки, всех с праздником!
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  Zhycie est 27.09.2018 в 21:42:03   # 695682
Хорошие туристы дома не валяются! С праздником!
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