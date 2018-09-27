С днём туриста!

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danilov 27 Сентября 2018 в 16:09:26
И рассветы в палатках встречать,
Мы сегодня хорошей погоды
И удачи хотим пожелать.
Всем, кому не сидится на месте,
Кто привык этот мир познавать, —
Впечатляющих встреч, путешествий,
Чтоб всю жизнь было что вспоминать.
С днем туризма, друзья, всех причастных.
Больше сил, больше воздуха в грудь!
И пусть будет безумно прекрасным,
Легким, светлым ваш избранный путь.
Комментарии, по рейтингу, по дате
На 53:34.
P.S. Чей крым?
Zhycie est 27.09.2018 в 21:42:03 # 695682