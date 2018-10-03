Число наркоманов в Казахстане уменьшилось на 35% за пять лет

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:10:08
В настоящее время на учете состоят 23,5 тыс. наркоманов, в том числе 124 несовершеннолетних и 1 735 женщин. Добрышин добавил, что за отчетный период выявлено более 19 тыс. преступлений в сфере оборота, хранения и потребления наркотиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что профильные ведомства в республике выявили 845 интернет-ресурсов, рекламирующих и распространяющих наркотические средства
https://regnum.ru/news/society/2493664.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
едридмадрид 03.10.2018 в 17:08:21 # 696412
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:00:42
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,
но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ
Цитата: едридмадрид от 03.10.2018 17:08:21
могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,
но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:00:42
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,
но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ
Ну конечно, кто спорит , все беды только от туда, я Вам больше скажу - ЭТО ПУТИН ВИНОВАТ
едридмадрид 03.10.2018 в 17:13:42 # 696414
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:12:12
Ну конечно, кто спорит , все беды только от туда, я Вам больше скажу - ЭТО ПУТИН ВИНОВАТ
Цитата: едридмадрид от 03.10.2018 17:08:21
могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,
но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:00:42
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,
но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ
Ну конечно, кто спорит , все беды только от туда, я Вам больше скажу - ЭТО ПУТИН ВИНОВАТ
не тупи - читай внимательно ,
некоторое местное ( теперь бывшее) население сьехало в Россию,
тоесть беда бывшая местная ( чимкентская ) переехала в Россию
Цитата: КЕДЫ от 03.10.2018 19:07:46
Никто и не будет спорить думаю. Чимкентские наркоманы всегда были процентов на 90 русаки.
Никто и не будет спорить думаю. Чимкентские наркоманы всегда были процентов на 90 русаки.
А кто тогда бухал,а траву кто больше всех шабил?Не надо гнать тут,а по поводу куда деваются - кладбище и очень много именно молодых.