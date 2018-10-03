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В Казахстане
Число наркоманов в Казахстане уменьшилось на 35% за пять лет
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едридмадрид 03 Октября 2018 в 16:10:08
АСТАНА, 3 октября 2018, 12:09 — REGNUM За последние пять лет численность наркозависимых граждан Казахстана уменьшилась на 35%, сообщает 3 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД республики Ивана Добрышина.

В настоящее время на учете состоят 23,5 тыс. наркоманов, в том числе 124 несовершеннолетних и 1 735 женщин. Добрышин добавил, что за отчетный период выявлено более 19 тыс. преступлений в сфере оборота, хранения и потребления наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что профильные ведомства в республике выявили 845 интернет-ресурсов, рекламирующих и распространяющих наркотические средства

https://regnum.ru/news/society/2493664.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Platon 03.10.2018 в 17:00:42   # 696409
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.
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  едридмадрид 03.10.2018 в 17:08:21   # 696412
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:00:42
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.


могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,

но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ
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  Platon 03.10.2018 в 17:12:12   # 696413
Цитата: едридмадрид от 03.10.2018 17:08:21
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:00:42
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.


могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,

но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ

Ну конечно, кто спорит , все беды только от туда, я Вам больше скажу - ЭТО ПУТИН ВИНОВАТ
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  едридмадрид 03.10.2018 в 17:13:42   # 696414
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:12:12
Цитата: едридмадрид от 03.10.2018 17:08:21
Цитата: Platon от 03.10.2018 17:00:42
Ну писец, все в Россию уехали!!!
В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.


могу сказать одно,
у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,

но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ

Ну конечно, кто спорит , все беды только от туда, я Вам больше скажу - ЭТО ПУТИН ВИНОВАТ


не тупи - читай внимательно ,
некоторое местное ( теперь бывшее) население сьехало в Россию,

тоесть беда бывшая местная ( чимкентская ) переехала в Россию
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  spy 03.10.2018 в 18:50:49   # 696444
...тупо передохли....
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  КЕДЫ 03.10.2018 в 19:07:46   # 696448
Никто и не будет спорить думаю. Чимкентские наркоманы всегда были процентов на 90 русаки.
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  КЕДЫ 03.10.2018 в 19:09:46   # 696449
А Гагарина Молдагулова 21 мкр- излюбленные места их обитания.
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  Рамзес 03.10.2018 в 19:14:19   # 696451
Цитата: КЕДЫ от 03.10.2018 19:07:46
Никто и не будет спорить думаю. Чимкентские наркоманы всегда были процентов на 90 русаки.

А кто тогда бухал,а траву кто больше всех шабил?Не надо гнать тут,а по поводу куда деваются - кладбище и очень много именно молодых.
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  КЕДЫ 03.10.2018 в 19:16:49   # 696452
Траву не надо трогать! Трава это святое. Бухлишко тоже
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  Проданко 03.10.2018 в 19:53:49   # 696461
Ну да всю статистику так и выложили!В наркодиспансер меньше везут по дороге договариваются
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