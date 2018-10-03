Число наркоманов в Казахстане уменьшилось на 35% за пять лет

Цитата: Platon от

Ну писец, все в Россию уехали!!!

В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь. Ну писец, все в Россию уехали!!!В аптеке ни спасмалгон, ни андипал не купить, а у нас наркоманов все меньше и меньше, хорошо смотреть через призму на жизнь.

могу сказать одно,у меня сотрудница живёт по Гагарина- так раньше лет так 5-7 назад реально в подьездах( и около) валялись шприцы она за дочку маленькую переживала очень,но в последнее время сьехало в России некоторое местное население , так и шприцы пропали -ФАКТ