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В Казахстане
Как африканские футболисты работают на автомойке в Астане
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danilov 04 Октября 2018 в 16:25:18
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Walter
04.10.2018 в 16:53:02
# 696597
К чему эта публикация. Тренируются мало если хватает сил на работу .
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старик
04.10.2018 в 19:28:44
# 696631
Ну молодцы!
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