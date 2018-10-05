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В Казахстане
В Минздраве уточнили, какие лекарства будут продавать без рецепта
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KAN13 05 Октября 2018 в 12:44:43
АСТАНА, 5 окт — Sputnik. С 2020 года в Казахстане все рецептурные препараты будут отпускаться исключительно в электронном формате.
Реализация лекарств в казахстанских аптеках по рецепту врача не является нововведением. В министерстве здравоохранения напомнили, что реализация рецептурных препаратов без рецепта запрещена в стране больше 16 лет, тем самым позволяя контролировать применение населением лекарств, которые могут привести вред здоровью и угрожать жизни.

С 2020 года отпуск всех рецептурных лекарств планируется перевести исключительно в электронный формат. Для этого Минздрав намерен интегрировать между собой медико-информационные системы (МИС) с действующими информационными системами лекарственного обеспечения (ИСЛО), а также регистрами пациентов и Единой информационной фармацевтической системы «СК-Фармации».

Лекарства в казахстане не будут продавать без рецептов.

В Минздраве уверены, что так учитывать и охватывать стопроцентной выпиской рецептов диспансерных больных будет намного проще. По данным ведомства, из восьми тысяч зарегистрированных сегодня в стране лекарств по рецепту врача отпускаются чуть больше шести тысяч (77%), тогда как 1,8 тысячи отпускаются без рецепта. За прошлый год, как выяснилось, за безрецептурную реализацию лекарств, которые должны отпускать только по рецепту врача, наложено более 50 административных взысканий на сумму более восьми миллионов тенге. За девять месяцев этого года — более 70 административных взысканий на сумму более 20 миллионов тенге.

Как уточнили в Минздраве, по рецептам отпускаются: противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, а также антибиотики. Без рецепта: витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.

Территориальные подразделения комитета фармации вместе с управлениями по борьбе с наркобизнесом регионов постоянно проводят проверки аптек, чтобы не допустить нарушений, заверили в ведомстве.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 05.10.2018 в 16:23:22   # 696690
Это бля с поносом теперь надо сначала в больнице будет простоять хз сколько чтобы таблеточку Левомицетина купить?
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  Пришелец 05.10.2018 в 16:38:17   # 696691
знахари целители лекари активизируются +контрабада средств из-за границы
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  Lokki 05.10.2018 в 17:48:09   # 696698
А если я собираюсь в экспедицию на пару месяцев и мне необходимо собрать аптечку где будет всего понемногу, что тогда делать? Брать только капли в нос и фиточай? и не дай боже в экспе заболеть или вывернуть ногу...
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  Skype 05.10.2018 в 22:06:11   # 696724
А если я собираюсь в экспедицию на пару месяцев

А если этого дауна кто этот закон придумал, взять с собой в экспедицию ??
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