В Минздраве уточнили, какие лекарства будут продавать без рецепта

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KAN13 05 Октября 2018 в 12:44:43
Реализация лекарств в казахстанских аптеках по рецепту врача не является нововведением. В министерстве здравоохранения напомнили, что реализация рецептурных препаратов без рецепта запрещена в стране больше 16 лет, тем самым позволяя контролировать применение населением лекарств, которые могут привести вред здоровью и угрожать жизни.
С 2020 года отпуск всех рецептурных лекарств планируется перевести исключительно в электронный формат. Для этого Минздрав намерен интегрировать между собой медико-информационные системы (МИС) с действующими информационными системами лекарственного обеспечения (ИСЛО), а также регистрами пациентов и Единой информационной фармацевтической системы «СК-Фармации».
Лекарства в казахстане не будут продавать без рецептов.
В Минздраве уверены, что так учитывать и охватывать стопроцентной выпиской рецептов диспансерных больных будет намного проще. По данным ведомства, из восьми тысяч зарегистрированных сегодня в стране лекарств по рецепту врача отпускаются чуть больше шести тысяч (77%), тогда как 1,8 тысячи отпускаются без рецепта. За прошлый год, как выяснилось, за безрецептурную реализацию лекарств, которые должны отпускать только по рецепту врача, наложено более 50 административных взысканий на сумму более восьми миллионов тенге. За девять месяцев этого года — более 70 административных взысканий на сумму более 20 миллионов тенге.
Как уточнили в Минздраве, по рецептам отпускаются: противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, желудочно-кишечного тракта, а также антибиотики. Без рецепта: витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.
Территориальные подразделения комитета фармации вместе с управлениями по борьбе с наркобизнесом регионов постоянно проводят проверки аптек, чтобы не допустить нарушений, заверили в ведомстве.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А если этого дауна кто этот закон придумал, взять с собой в экспедицию ??