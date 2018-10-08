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В Казахстане
При 25-градусной жаре в Петропавловске подключили отопление
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danilov 08 Октября 2018 в 14:46:38
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  Сила 08.10.2018 в 15:34:25   # 696947
КАк похолодает выключат че вы переживаете
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  jumanjiqz 08.10.2018 в 15:52:43   # 696951
Но сегодня по Гизметео в Петропавловске +15, а после завтра ожидается +6, то есть уже холода наступает!
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  MrX 08.10.2018 в 16:26:24   # 696955
Привет с Петропавловска! У нас было уже до 3-5 тепла вот и включили. А зато в прошлом году месяца полтора ждали тепла, когда уже минуса за бортом были, столько света каминами нажгли....
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  Yerla 08.10.2018 в 16:59:55   # 696959
жар костей не ломит .. проблема мля .. они понимают ваще что котельную не так просто врубить .. потом снова вырубить на день .. потом снова врубить ..
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  ГОРЫНЫЧ 08.10.2018 в 19:16:08   # 696987
Цитата: Yerla от 08.10.2018 16:59:55
жар костей не ломит .. проблема мля .. они понимают ваще что котельную не так просто врубить .. потом снова вырубить на день .. потом снова врубить ..

У особо "одарённых", это как кран на кухне открыть или включить в комнате свет.
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