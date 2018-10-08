При 25-градусной жаре в Петропавловске подключили отопление

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danilov 08 Октября 2018 в 14:46:38
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Цитата: Yerla от 08.10.2018 16:59:55
жар костей не ломит .. проблема мля .. они понимают ваще что котельную не так просто врубить .. потом снова вырубить на день .. потом снова врубить ..
жар костей не ломит .. проблема мля .. они понимают ваще что котельную не так просто врубить .. потом снова вырубить на день .. потом снова врубить ..
У особо "одарённых", это как кран на кухне открыть или включить в комнате свет.