Почему казахстанское здравоохранение «лучше» немецкого?

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едридмадрид 09 Октября 2018 в 16:32:44
Результаты своего очередного исследования американское агентство опубликовало в конце сентября. За его основу были взяты данные ВОЗ, ООН и Всемирного банка о средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, государственных затратах на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения и стоимости медицинских услуг в пересчете на душу населения. Как считают аналитики Bloomberg, этих трех критериев достаточно, чтобы оценить эффективность системы здравоохранения в том или ином государстве.
Всего в ранжировании приняли участие 56 стран, которые имеют население более 5 млн человек, продолжительность жизни более 70 лет и уровень ВВП на душу населения, превышающий 5 тысяч долларов. Казахстан в этом списке занял 44-е место, поднявшись за год на одну позицию. Для сравнения: Германия – 45-я строчка, Саудовская Аравия - 46, Колумбия – 47, Иордания – 48, Беларусь – 49, Доминиканская Республика – 50, Бразилия – 51, Сербия – 52, Россия – 53, Азербайджан – 54, США – 55, Болгария – 56. Первое место занял Гонконг, на втором - Сингапур, затем следуют Испания, Италия и Южная Корея.
Вырисовывается весьма неоднозначная картина. С одной стороны, уверенное положение Казахстана в столь авторитетном индексе не может не радовать. А с другой, все прекрасно понимают, что отечественной медицине пока еще далеко до качества немецкой или американской... Мы конечно, не беремся обвинять Bloomberg в необъективности или предвзятости, но уместно вспомнить всемирный рейтинг здоровья, составленный агентством в 2015 году, где Казахстан занял 111 место из 145! Налицо парадокс - не очень здоровое население при вроде как эффективной системе здравоохранения…
К слову, в 2016 году Россия, оказавшаяся в самом конце списка Bloomberg по эффективности здравоохранения, отправила агентству официальный запрос, в котором потребовала впредь использовать данные официальной статистики, а не сведения, предоставленные Всемирным банком. Но с тех пор ничего не изменилось, позиции страны улучшились всего на два пункта…
Что же не так с этим рейтингом? Отражает ли он реальное состояние отечественной медицины? И какое действительно место занимает Казахстан на мировом рынке здравоохранения?
Алмаз Шарман, президент Академии профилактической медицины:
«Доступность здравоохранения не значит качество»
- Несмотря на низкий уровень финансирования здравоохранения (379 долларов на душу населения и лишь 3,9 процента ВВП) средняя ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане составляет 72 года. Это ненамного ниже, чем, например, в США (78,7 лет), где на здравоохранение тратится в 20 раз больше в расчете на душу населения (9536 долларов или почти 17 процентов ВВП).
В целом среднедушевые расходы на здравоохранение в Казахстане почти в 10 раз меньше, чем в Германии и других развитых странах. Но тот факт, что, несмотря на слабое финансирование, отечественное здравоохранение все же гарантирует всеобщий доступ к медицинской помощи, позволило стране выдвинуться на позиции в данном рейтинге выше чем даже Германия и США (с точки зрения соотношения цены и доступности здравоохранения).
При этом следует отметить, что доступность здравоохранения не всегда является эквивалентом качества. Например, в той же Америке, где около 30 млн граждан (почти 10 процентов населения) практически лишены доступа к медицинской помощи из-за отсутствия страховки, ее качество с точки зрения технологичности и квалификации врачей является непревзойденным. С другой стороны, данная статистика свидетельствует о том, что расходы на здравоохранение в США и многих других странах в какой-то степени раздуты.
Серьезные проблемы с качеством оказания медицинских услуг в Казахстане общеизвестны. Их мы во многом унаследовали от «бесплатного» советского здравоохранения. Из-за бюрократии, неэффективного управления и коррупции государство не способно обеспечивать качественное лечение, особенно требующее применения современных технологий. Когда речь идет о сервисе, граждане предпочитают не доверять государству, а самостоятельно выбирать квалифицированного врача и больницу. Поэтому многие страны отказываются от бюджетной, то есть государственной модели оказания медицинских услуг, и Казахстан не является исключением.
Считаю, что для улучшения системы здравоохранения страны необходимо привлечь дополнительные ресурсы, доведя ассигнования до объема хотя бы 6 процентов ВВП, то есть увеличить приблизительно на одну треть. Такой уровень расходов на здравоохранение рекомендует ВОЗ. Отмечу, что на первом месте в рейтинге агентства Bloomberg – Гонконг, который тратит на медицину 5,7 процентов ВВП.
На увеличение финансирования здравоохранения Казахстана в какой-то степени направлено создание Фонда обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Однако само по себе накачивание системы деньгами недостаточно. Важно развивать конкурентоспособность и рыночные механизмы в здравоохранении. Исключительно важным является внедрение службы общественного здоровья и усиление первичной медико-санитарной помощи, которые направлены на предупреждение болезней, а, следовательно, на уменьшение затрат на их лечение. Указанные направления должны стать приоритетом для здравоохранения страны.
Али Нургожаев, эксперт в сфере финансирования и политики здравоохранения:«Чем ниже расходы, тем эффективнее система?»
- Давайте посмотрим, как устроен индекс: чем выше продолжительность жизни в стране и чем ниже расходы на здравоохранение, тем эффективнее система. Это – большое упрощение.
В Казахстане самая низкая продолжительность жизни из 56 стран (72 года, наравне с РФ и Азербайджаном). По расходам (3,9 процента ВВП и 379 долларов на душу) мы также на предпоследнем месте. Однако, согласно рейтингу, Казахстан опередил Германию!
Приведу аналогию с футболом: допустим, сборная РК забила два мяча на отборочном этапе чемпионата мира, а сборная Германии за весь чемпионат – 20 мячей. Но финансирование сборной Германии превышает в 100 раз бюджет нашей сборной. Значит, казахстанский футбол в 10 раз эффективнее, и мы забираем кубок. Странная ситуация, не правда ли?
Очевидно, что страны, имеющие критический дефицит финансирования здравоохранения, следовало бы исключить из рейтинга (не допускать на групповой этап чемпионата). Однако Bloomberg не вдается в нелинейности шкалы финансирования и маржинальной «стоимости» каждого последующего года ожидаемой продолжительности жизни (обеспечить прирост ОПЖ с 80 лет до 81 гораздо дороже, чем с 70 до 71). Это второе упрощение.
И все-таки у отечественного здравоохранения есть сильная сторона: доступность «простых» услуг. Во многих развитых странах очереди на визит к врачу, лабораторные анализы, УЗИ – намного длиннее, чем у нас, а платный формат ощутимо дороже. Да, наша система проигрывает по качеству медпомощи, по массовой доступности высокотехнологичных операций и оборудования, современных препаратов. Но пока пациент не слишком тяжело болен – он может рассчитывать на оперативную бесплатную помощь.
https://camonitor.kz/31650-pochemu-kazahstanskoe-zdravoohranenie-luchshe-nemeckogo-i-amerikanskogo.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 09.10.2018 в 16:41:39 # 697150
99denden99 09.10.2018 в 19:06:49 # 697176