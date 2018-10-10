Почему казахстанским полицейским запрещено прощать нарушителей ПДД.

Процессуальный кодекс надо учить. Процесс вынесения предупреждения капец не простой. и даже он должен быть за документирован. А если полицейский отпустил нарушителя (либо нет, т.к. нарушителем признается человек, который был осужден и ему было вынесено постановление, либо судебное решение), то остановка была не законной и полицейского за это можно наказать. Так же как и за то, что он не реагирует на правонарушения. Но это все как всегда теория. Люди же не привыкли жить по закону и всегда проще решить вопрос дав "на лапу" немного денег.И так делают абсолютно все! И не утверждайте мне обратное. И дело не в испорченности людей, а в том что полицейские при требовании проведении законных действий, сразу "лезут в бутылку" и начинается свистопляска.Вот щас установили знаки на трассе в сторону Туркестана. Там где Чубарсу поставили знаки ограничения 80. И радарят, прикрепив к лобовому в ночное время. Едут зади технично и рубят бабло. При мне я насчитал 3 авто.Так что какие там нахрен законы, когда все решается за деньги.Хорошо это? Нисколечки. Это беспредел полнейший. Т.к. полицейские работают на карман. А всякие ОСА и тому подобные, вместо того, чтобы вести пропаганду среди водителей, пытаются научить чему-то полицейских. А для водителей доступ закрыт.Где правовая информация? ААааа за бабки?Нет чтобы выставлять в свободном доступе материалы, которые помогут юридически автовладельцам, они их тупо продают.Так что всюду бабки. Такк зачем я буду парится искать правды за бабки, когда за те же бабки я могу вообще не парится?Так что херня все это, пока сам народ дает мзду, полиция не изменится.