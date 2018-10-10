Почему казахстанским полицейским запрещено прощать нарушителей ПДД.

В МВД Грузии отметили,А мы то каким боком
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Гоги80 10 Октября 2018 в 10:54:42
"В соответствии с частью 1 статьи 806 КоАП протокол об административном правонарушении составляется незамедлительно после обнаружения нарушения. В случае непривлечения правонарушителя сотрудник органов внутренних дел привлекается к дисциплинарной ответственности согласно закону "О правоохранительной службе". За невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей сотрудники несут уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан", - сообщили в МВД РК.
Однако в некоторых случаях полицейский все же может ограничиться предупреждением.
"Согласно части 2 статьи 43 при отсутствии обстоятельств, отягчающих ответственность за административные правонарушения, должностное лицо, налагающее административное взыскание, обязано применить предупреждение, предусмотренное соответствующей статьей. В указанных случаях протокол об административном правонарушении не составляется, при этом сотрудниками органов внутренних дел выносится постановление о наложении предупреждения", - отметили в МВД РК.
Предупреждения за нарушения ПДД полицейские могут вынести по следующим статьям:
1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении - статья 594, часть 1 КоАП.
2. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами - статья 602, часть 1 КоАП.
3. Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации - статья 620 КоАП.
"Сведения об административных правонарушениях проходят регистрацию в ведомственной базе данных по учету административных правонарушений и в информационном сервисе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", - подчеркнули в МВД РК.
С января 2018 года полицейскими пресечено порядка 2,2 миллиона административных правонарушений в области дорожного движения. Наложено штрафов на сумму почти 8,9 миллиарда тенге.
Также отмечается, что чаще всего допускаются такие нарушения ПДД, как превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, пользование водителем телефоном за рулем.
Ранее в эксклюзивном интервью Tengrinews.kz замглавы МВД Грузии Нино Джавахадзе сообщила, что в некоторых случаях полицейский может простить правонарушение и ограничиться простым предупреждением.
В МВД Грузии отметили, что если нарушение не очень серьезное, например человек не увидел знак и свернул там, где нельзя, и при этом никто не пострадал, полицейский может ограничиться устным предупреждением.
"Это гуманный шаг, который иногда работает лучше, чем любой штраф", - сказала вице-министр внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Недавно я долго спорил по этому пункту, как пытался мне разъяснить инспектор - предупреждение выноситься в случае если ДХО не работает по техническим причинам, в момент остановки, полицейский обязан сделать предупреждение, что бы водитель доехал до ближайшего СТО и устранил неисправность (заменил лампочку и т.п.) Я конечно попросил показать где именно это прописано, после чего меня благополучно отпустили, по остальным 2 пунктам, пока не сталкивался, как будут трактовать - штраф либо предупреждение очень интересно, кто имеет опыт?
alpha_portal 10.10.2018 в 12:48:34 # 697241
И так делают абсолютно все! И не утверждайте мне обратное. И дело не в испорченности людей, а в том что полицейские при требовании проведении законных действий, сразу "лезут в бутылку" и начинается свистопляска.
Вот щас установили знаки на трассе в сторону Туркестана. Там где Чубарсу поставили знаки ограничения 80. И радарят, прикрепив к лобовому в ночное время. Едут зади технично и рубят бабло. При мне я насчитал 3 авто.
Так что какие там нахрен законы, когда все решается за деньги.
Хорошо это? Нисколечки. Это беспредел полнейший. Т.к. полицейские работают на карман. А всякие ОСА и тому подобные, вместо того, чтобы вести пропаганду среди водителей, пытаются научить чему-то полицейских. А для водителей доступ закрыт.
Где правовая информация? ААааа за бабки?
Нет чтобы выставлять в свободном доступе материалы, которые помогут юридически автовладельцам, они их тупо продают.
Так что всюду бабки. Такк зачем я буду парится искать правды за бабки, когда за те же бабки я могу вообще не парится?
Так что херня все это, пока сам народ дает мзду, полиция не изменится.
Цитата: Рамзес от 10.10.2018 11:13:55
Quote:
Quote:
В МВД Грузии отметили,А мы то каким боком
А каким боком мы к комуслугам Европы и бензину Росии??????????
Цитата: alpha_portal от 10.10.2018 12:48:34
Процессуальный кодекс надо учить. Процесс вынесения предупреждения капец не простой. и даже он должен быть за документирован. А если полицейский отпустил нарушителя (либо нет, т.к. нарушителем признается человек, который был осужден и ему было вынесено постановление, либо судебное решение), то остановка была не законной и полицейского за это можно наказать. Так же как и за то, что он не реагирует на правонарушения. Но это все как всегда теория. Люди же не привыкли жить по закону и всегда проще решить вопрос дав "на лапу" немного денег.
И так делают абсолютно все! И не утверждайте мне обратное. И дело не в испорченности людей, а в том что полицейские при требовании проведении законных действий, сразу "лезут в бутылку" и начинается свистопляска.
Вот щас установили знаки на трассе в сторону Туркестана. Там где Чубарсу поставили знаки ограничения 80. И радарят, прикрепив к лобовому в ночное время. Едут зади технично и рубят бабло. При мне я насчитал 3 авто.
Так что какие там нахрен законы, когда все решается за деньги.
Хорошо это? Нисколечки. Это беспредел полнейший. Т.к. полицейские работают на карман. А всякие ОСА и тому подобные, вместо того, чтобы вести пропаганду среди водителей, пытаются научить чему-то полицейских. А для водителей доступ закрыт.
Где правовая информация? ААааа за бабки?
Нет чтобы выставлять в свободном доступе материалы, которые помогут юридически автовладельцам, они их тупо продают.
Так что всюду бабки. Такк зачем я буду парится искать правды за бабки, когда за те же бабки я могу вообще не парится?
Так что херня все это, пока сам народ дает мзду, полиция не изменится.
Процессуальный кодекс надо учить. Процесс вынесения предупреждения капец не простой. и даже он должен быть за документирован. А если полицейский отпустил нарушителя (либо нет, т.к. нарушителем признается человек, который был осужден и ему было вынесено постановление, либо судебное решение), то остановка была не законной и полицейского за это можно наказать. Так же как и за то, что он не реагирует на правонарушения. Но это все как всегда теория. Люди же не привыкли жить по закону и всегда проще решить вопрос дав "на лапу" немного денег.
И так делают абсолютно все! И не утверждайте мне обратное. И дело не в испорченности людей, а в том что полицейские при требовании проведении законных действий, сразу "лезут в бутылку" и начинается свистопляска.
Вот щас установили знаки на трассе в сторону Туркестана. Там где Чубарсу поставили знаки ограничения 80. И радарят, прикрепив к лобовому в ночное время. Едут зади технично и рубят бабло. При мне я насчитал 3 авто.
Так что какие там нахрен законы, когда все решается за деньги.
Хорошо это? Нисколечки. Это беспредел полнейший. Т.к. полицейские работают на карман. А всякие ОСА и тому подобные, вместо того, чтобы вести пропаганду среди водителей, пытаются научить чему-то полицейских. А для водителей доступ закрыт.
Где правовая информация? ААааа за бабки?
Нет чтобы выставлять в свободном доступе материалы, которые помогут юридически автовладельцам, они их тупо продают.
Так что всюду бабки. Такк зачем я буду парится искать правды за бабки, когда за те же бабки я могу вообще не парится?
Так что херня все это, пока сам народ дает мзду, полиция не изменится.
Знак 70 на ровной широкой 4 полостной дороге за Синойлом за Белыми водами в сторону Джамбула-вот где пиздецкий пиздец.