Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Причины оттока квалифицированных кадров назвали в Комитете госдоходов.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 11 Октября 2018 в 15:42:49
Неконкурентная заработная плата и высокий риск коррупционных проявлений приводят к оттоку квалифицированных кадров, сообщили в Министерстве финансов РК, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Неконкурентная заработная плата и высокий риск коррупционных проявлений приводят к оттоку квалифицированных кадров. К примеру, за 2017 год и восемь месяцев 2018 года в Комитете и его территориальных подразделениях из 536 государственных аудиторов уже уволилось 169", - сказала уполномоченной по этике КВГА Шолпан Шайназаровой.

Она также обратила внимание на вопрос коррупционных проявлений среди сотрудников КВГА и его подразделений.

"По итогам девяти месяцев 2018 года сотрудники антикоррупционной службы по фактам коррупции задержали шесть работников территориальных департаментов - Жамбылской, Актюбинской областей, ЮКО, ЗКО, Алматы)", - отметила Шайназарова.

За подобные случаи госаудиторы официально лишаются статуса. На сегодняшний день свой статус потеряли уже три сотрудника.

В целом, за период с 2017 года к дисциплинарной ответственности привлекли 429 сотрудников Комитета и его подразделений. А за дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, были привлечены два сотрудника департаментов Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

"Подобные случаи коррупционных проявлений среди сотрудников Комитета и его подразделений заставили нас усовершенствовать механизмы проведения аудиторских мероприятий, чтобы впредь подобные факты не повторялись", - заключила Шолпан Шайназарова.

Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 11.10.2018 в 15:49:50   # 697388
Quote:
...из 536 государственных аудиторов уже уволилось 169"

IMHO, аудиторы - это не те специалисты, наличие и деятельность которых способствуют развитию экономики страны.
поощрить (1) | покарать
  Dior 11.10.2018 в 18:43:27   # 697411
Меня спросите причину оттока. Я вам все как есть скажу.
Больше реформ, больше отток
поощрить | покарать
  Рамзес 11.10.2018 в 19:28:27   # 697424
Quote:
Больше реформ, больше отток

Реформы нужны как ни как,с умом надо к ним подходить.А так клановость и кумовство - вот один из бичей нашего государства.
поощрить (2) | покарать
  Stalin 11.10.2018 в 23:42:44   # 697456
Последствия девальвации это УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ есть причина оттока кадров.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь