Причины оттока квалифицированных кадров назвали в Комитете госдоходов.

Неконкурентная заработная плата и высокий риск коррупционных проявлений приводят к оттоку квалифицированных кадров, сообщили в Министерстве финансов РК, передаёт корреспондент BNews.kz.
"Неконкурентная заработная плата и высокий риск коррупционных проявлений приводят к оттоку квалифицированных кадров. К примеру, за 2017 год и восемь месяцев 2018 года в Комитете и его территориальных подразделениях из 536 государственных аудиторов уже уволилось 169", - сказала уполномоченной по этике КВГА Шолпан Шайназаровой.
Она также обратила внимание на вопрос коррупционных проявлений среди сотрудников КВГА и его подразделений.
"По итогам девяти месяцев 2018 года сотрудники антикоррупционной службы по фактам коррупции задержали шесть работников территориальных департаментов - Жамбылской, Актюбинской областей, ЮКО, ЗКО, Алматы)", - отметила Шайназарова.
За подобные случаи госаудиторы официально лишаются статуса. На сегодняшний день свой статус потеряли уже три сотрудника.
В целом, за период с 2017 года к дисциплинарной ответственности привлекли 429 сотрудников Комитета и его подразделений. А за дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, были привлечены два сотрудника департаментов Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.
"Подобные случаи коррупционных проявлений среди сотрудников Комитета и его подразделений заставили нас усовершенствовать механизмы проведения аудиторских мероприятий, чтобы впредь подобные факты не повторялись", - заключила Шолпан Шайназарова.