Почему иностранцы должны быть прикреплены к поликлиникам

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Гость 13 Октября 2018 в 12:03:06
Для получения бесплатной медицинской помощи иностранцам необходимо прикрепиться к поликлинике, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проходит кампания прикрепления граждан к поликлиникам по месту жительства, которая продлится до 15 ноября.
По словам начальника управления миграционной службы ДВД Кайрата Даутпаева, согласно законодательству с начала текущего года иностранцы и лица без гражданства, иностранцы постоянно проживающие в Республике Казахстан, имеющие «удостоверение вида на жительство иностранного гражданина» подлежат прикреплению к поликлиникам также как и граждане РК.
До введения этой нормы данные лица получали только экстренную помощь, остальные медицинские услуги они оплачивали самостоятельно
"Иностранцы временно пребывающие в Республике Казахстан, имеют право на получение бесплатной скорой медицинской помощи. Экстренная и неотложная помощь также оказывается этим лицам бесплатно", - отметил полковник полиции.
Члены семей иностранцев (супруги и несовершеннолетние дети до 18 лет) имеют такие же права на бесплатные медицинские услуги. В случае продолжения лечения после устранения непосредственной угрозы жизни пациента или здоровью окружающих, оплата фактической стоимости оказанных услуг осуществляется непосредственно пациентом.
http://www.zakon.kz/4941392-pochemu-inostrantsy-dolzhny-byt.html
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