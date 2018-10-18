Казахстан так и не обогнал Гондурас по качеству дорог.

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Гоги80 18 Октября 2018 в 11:28:40
Тройка лидеров рейтинга также поменялась. В 2018 году призовые места по качеству дорог и дорожной инфраструктуры эксперты присудили Сингапуру, Швейцарии и Нидерландам. (Лидировавшие год назад ОАЭ скатились до 9-й позиции, а Нидерланды, наоборот, скакнули вверх). А хуже всего, как выяснилось, живётся автомобилистам Йемена (136-е место), ДР Конго (137-е), Анголы (138-е), Гаити (139-е) и Мавритании (140-е место).
Источник: kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 18.10.2018 12:18:15
Казахстан большая страна а гандурас маленькая
Казахстан большая страна а гандурас маленькая
Ресурсы другие же
Цитата: Даун от 18.10.2018 12:18:15Думаю если взять сколько километров дорог в том же Токио то неожиданно выяснится что в мааааленьком Токио общий километраж равен нашему....дороги то у них 5-6-7 ярусные(одна над другой)...но качество то дорог лучшее в мире...
Казахстан большая страна а гандурас маленькая
Казахстан большая страна а гандурас маленькая
Да просто взятку не успели дать Global Competitiveness Index чтоб нас в рейтинге подняли.....
Практичный 18.10.2018 в 15:06:05 # 698287