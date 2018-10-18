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В Казахстане
Казахстан так и не обогнал Гондурас по качеству дорог.
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Гоги80 18 Октября 2018 в 11:28:40
Составляя рейтинг Global Competitiveness Index, эксперты Мирового экономического форума помимо экономических показателей, как всегда, оценили качество дорожного покрытия и состояние дорожной инфраструктуры в 140 странах. Казахстан, как показало исследование, в 2018 году по этим параметрам в целом занял 82-е место, а конкретно по качеству дорог — 106-е, хотя год назад занимал только 115-е. Россия в рейтинге также поднялась со 114-й до 104-й позиции. Зато Гондурас по качеству трасс с 81-го места подпрыгнул до 65-го. Из стран бывшего СССР по качеству дорог Казахстан обогнал только Украину и Кыргызстан. Остальные государства нас изрядно обогнали.

Тройка лидеров рейтинга также поменялась. В 2018 году призовые места по качеству дорог и дорожной инфраструктуры эксперты присудили Сингапуру, Швейцарии и Нидерландам. (Лидировавшие год назад ОАЭ скатились до 9-й позиции, а Нидерланды, наоборот, скакнули вверх). А хуже всего, как выяснилось, живётся автомобилистам Йемена (136-е место), ДР Конго (137-е), Анголы (138-е), Гаити (139-е) и Мавритании (140-е место).

Источник: kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 18.10.2018 в 12:18:15   # 698245
Казахстан большая страна а гандурас маленькая
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  гримм 18.10.2018 в 12:20:58   # 698246
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  гримм 18.10.2018 в 12:21:17   # 698247
Говорил же не ту страну назвали гондурасом!
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  NeoMax 18.10.2018 в 13:27:36   # 698266
Надо сравнивать государства по территории и географии, а то получается как средняя зарплата в Казахстане. Сингапур если сравнивать, то только с городами англомератами как Токио, Пекин, Нью-Йорк и тд. Короче как хотим так и пишем
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  spy 18.10.2018 в 14:14:43   # 698274
Цитата: Даун от 18.10.2018 12:18:15
Казахстан большая страна а гандурас маленькая
Думаю если взять сколько километров дорог в том же Токио то неожиданно выяснится что в мааааленьком Токио общий километраж равен нашему....дороги то у них 5-6-7 ярусные(одна над другой)...но качество то дорог лучшее в мире...
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  трактор 18.10.2018 в 14:29:20   # 698278
Из стран бывшего СССР по качеству дорог Казахстан обогнал только Украину и Кыргызстан. Остальные государства нас изрядно обогнали

Да просто взятку не успели дать Global Competitiveness Index чтоб нас в рейтинге подняли.....
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  Практичный 18.10.2018 в 15:06:05   # 698287
Часто езжу по КЗ и Киргизии. Киргизские дороги лучше в десятки раз. Рейтинг странный опять
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