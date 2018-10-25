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В Казахстане
Перевести время на час назад планируют в Кызылорде
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danilov 25 Октября 2018 в 15:21:35
В Кызылорде планируют перевести время на час назад. Проект постановления правительства о переводе времени Кызылординской области на час назад вынесли на публичное обсуждение, передает Tengrinews.kz.

Текст проекта постановления "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" опубликован на портале eGov. Отмечается, что публичное обсуждение продолжится до 8 ноября 2018 года.

"Акимату Кызылординской области в ночь с 20 на 21 декабря 2018 года (в 00.00 часов) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в одном из пунктов документа.

Министерство информации и коммуникаций и акимат Кызылординской области в случае принятия документа должны будут проинформировать население о порядке исчисления времени на территории региона.

Отметим, Казахстан расположен в двух часовых поясах - четвертом (UTC+5) и пятом (UTC+6). На данный момент в часовой пояс UTC+5 входят Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области.

Ранее депутат Сената Парламента Мурат Бактиярулы просил восстановить прежнее географическое время в Кызылординской, а также Костанайской областях. Нарушение природного привычного биологического времени по географическому поясу, по его словам, негативно отражается на жизнедеятельности, настроении, здоровье населения и разрушает жизненный ритм, сформированный годами.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/perevesti-vremya-na-chas-nazad-planiruyut-v-kyizyilorde-356369/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  X-Daemon 25.10.2018 в 18:09:10   # 699250
Шымкент тоже не помешало бы перевести. Под боком Узбекистан, полностью в этом(UTC+5) часовом поясе.
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