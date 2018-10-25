Перевести время на час назад планируют в Кызылорде

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danilov 25 Октября 2018 в 15:21:35
Текст проекта постановления "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" опубликован на портале eGov. Отмечается, что публичное обсуждение продолжится до 8 ноября 2018 года.
"Акимату Кызылординской области в ночь с 20 на 21 декабря 2018 года (в 00.00 часов) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в одном из пунктов документа.
Министерство информации и коммуникаций и акимат Кызылординской области в случае принятия документа должны будут проинформировать население о порядке исчисления времени на территории региона.
Отметим, Казахстан расположен в двух часовых поясах - четвертом (UTC+5) и пятом (UTC+6). На данный момент в часовой пояс UTC+5 входят Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области.
Ранее депутат Сената Парламента Мурат Бактиярулы просил восстановить прежнее географическое время в Кызылординской, а также Костанайской областях. Нарушение природного привычного биологического времени по географическому поясу, по его словам, негативно отражается на жизнедеятельности, настроении, здоровье населения и разрушает жизненный ритм, сформированный годами.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/perevesti-vremya-na-chas-nazad-planiruyut-v-kyizyilorde-356369/