Казахстан укрепляет свой антикоррупционный иммунитет

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IliasB 26 Октября 2018 в 12:50:07
В настоящий момент наказание за коррупцию отбывают экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев и экс-глава национальной компании «Астана Экспо» Талгат Ермегияев. Взяты под арест и ожидают решения суда два бывших вице-министра национальной экономики Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев. В Атырау пытаются судить бежавшего за границу экс-губернатора области Бергея Рыскалиева. В Алма-Ате на днях заочно вынесен приговор «успешно обоготившемуся» экс-мэру Виктору Храпунову и его родственникам. Храпунов получил 17 лет колонии, но живет припеваючи в Швейцарии и не особо расстраивается по этому поводу. Продолжает скрываться за границей и его сват Мухтар Аблязов, экс-министр энергетики РК, приговоренный к 20 годам лишения свободы.
В середине октября текущего года Нурсултан Назарбаев временно отстранил от работы посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева. Причиной отстранения послужило подписание заведомо фиктивных актов выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге.
Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов по данным событиям заявил о заинтересованности руководства Казахстана в проведении прозрачного расследования и недопущении подобных случаев в будущем. МИД также, как и всё правительство демонстрирует открытость в части противодействия коррупции и недопущения противоправных действий со стороны госслужащих.
Естественно, в Казахстане продолжает совершенствоваться программа по борьбе с коррупцией. Ее базовые направления на современном этапе развития республики определены главой государства в Стратегии «Казахстан-2050» и Плане Нации «100 конкретных шагов».
Одним из новшеств станет пилотный проект по формированию 8 постов антикоррупционного фронта с целью мобилизации гражданских сил и объединения усилий неравнодушных граждан против коррупции в районных управлениях государственных доходов по г. Астана. По мнению руководства республики общество может существенно влиять на формирование идеологии по «нулевой терпимости» к коррупции и искоренять ее как явление. Поэтому, борьба с коррупцией является задачей всех и каждого. А если за должное исполнение обязанностей и отказ от взяток еще и денежное поощрение предусмотрено, то бороться с коррупцией в стране станет еще приятней.
https://ca-voice.info/kazahstan-ukreplyaet-svoy-antikorruptsionnyiy-immunitet/
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