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В Казахстане
Генпрокуратуре и КНБ разрешили блокировать интернет при ЧС
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danilov 30 Октября 2018 в 14:07:04
Четырем госорганам в Казахстане дали право блокировать Интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на постановление правительства.
Это Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны. Эти госорганы, согласно постановлению, имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения. Документ вступил в силу 28 октября 2018 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Wolfkz 30.10.2018 в 14:17:30   # 699721
Страшно им. В холодном поту просыпаются.
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  Лялька 30.10.2018 в 14:29:47   # 699722
Зачем? Чтобы не было утечки информации? Паники?
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  Zoggyla 30.10.2018 в 14:30:36   # 699723
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  шымкентский 30.10.2018 в 14:32:22   # 699724
Цитата: Лялька от 30.10.2018 14:29:47
Зачем? Чтобы не было утечки информации? Паники?

чтоб не могли координировать свои действия товарищи, которые совсем не товарищи
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  Zoggyla 30.10.2018 в 14:33:05   # 699725
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  Практичный 30.10.2018 в 14:39:56   # 699726
Открою секрет)) на древней тарелке,спутник Ямал,они не могут блокировать. Пользуемся))
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  Zoggyla 30.10.2018 в 14:42:45   # 699728
Цитата: Практичный от 30.10.2018 14:39:56
Открою секрет)) на древней тарелке,спутник Ямал,они не могут блокировать. Пользуемся))
Значит вам отключат свет.
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  X-Daemon 30.10.2018 в 15:30:20   # 699735
Цитата: Практичный от 30.10.2018 14:39:56
Открою секрет)) на древней тарелке,спутник Ямал,они не могут блокировать. Пользуемся))

Если у вас двухсторонний то да. Если односторонний то зактоют upload.

А вообще законотворцы нацелены на мобильный интернет.
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  Manitu 30.10.2018 в 16:01:47   # 699741
Quote:
приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.

То есть в случае ЧС, типа землетресения, наводнения и т.д. нам отключат всю связь, что бы мы не смогли вызвать экстренные службы?
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  X-Daemon 30.10.2018 в 16:41:58   # 699751
Цитата: Manitu от 30.10.2018 16:01:47
Quote:
приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.

То есть в случае ЧС, типа землетресения, наводнения и т.д. нам отключат всю связь, что бы мы не смогли вызвать экстренные службы?

читайте внимательней.

Quote:
За исключением
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  mr.zogi 30.10.2018 в 16:45:46   # 699752
Пора доставать рацию из коробки
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