Генпрокуратуре и КНБ разрешили блокировать интернет при ЧС

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danilov 30 Октября 2018 в 14:07:04
Это Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны. Эти госорганы, согласно постановлению, имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения. Документ вступил в силу 28 октября 2018 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 30.10.2018 в 14:32:22 # 699724
чтоб не могли координировать свои действия товарищи, которые совсем не товарищи
Цитата: шымкентский от 30.10.2018 14:32:22И это верно.
чтоб не могли координировать свои действия товарищи, которые совсем не товарищи
чтоб не могли координировать свои действия товарищи, которые совсем не товарищи
Практичный 30.10.2018 в 14:39:56 # 699726
Цитата: Практичный от 30.10.2018 14:39:56Значит вам отключат свет.
Открою секрет)) на древней тарелке,спутник Ямал,они не могут блокировать. Пользуемся))
Открою секрет)) на древней тарелке,спутник Ямал,они не могут блокировать. Пользуемся))
Цитата: Практичный от 30.10.2018 14:39:56
Открою секрет)) на древней тарелке,спутник Ямал,они не могут блокировать. Пользуемся))
Открою секрет)) на древней тарелке,спутник Ямал,они не могут блокировать. Пользуемся))
Если у вас двухсторонний то да. Если односторонний то зактоют upload.
А вообще законотворцы нацелены на мобильный интернет.
приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.
То есть в случае ЧС, типа землетресения, наводнения и т.д. нам отключат всю связь, что бы мы не смогли вызвать экстренные службы?
Цитата: Manitu от 30.10.2018 16:01:47
Quote:
То есть в случае ЧС, типа землетресения, наводнения и т.д. нам отключат всю связь, что бы мы не смогли вызвать экстренные службы?
Quote:
приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.
То есть в случае ЧС, типа землетресения, наводнения и т.д. нам отключат всю связь, что бы мы не смогли вызвать экстренные службы?
читайте внимательней.
Quote:
За исключением