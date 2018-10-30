Генпрокуратуре и КНБ разрешили блокировать интернет при ЧС

приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.

Quote:То есть в случае ЧС, типа землетресения, наводнения и т.д. нам отключат всю связь, что бы мы не смогли вызвать экстренные службы?