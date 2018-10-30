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В Казахстане
Казахстанским школам запретили комплектовать классы из отличников
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danilov 30 Октября 2018 в 14:46:11
Казахстанским школам запретили формировать классы по уровню подготовки и степени развития учеников, передает Tengrinews.kz.

Приказом министра образования и науки от 12 октября 2018 года утверждены Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования.

"Зачисление в число обучающихся производится на основании приказа руководителя организации образования. Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся", - говорится в приказе министра.

При приеме обучающихся в организации образования директора школ заключают с родителями или опекунами детей договоры на оказание образовательных услуг.

Согласно приказу родители обучающегося вправе выбрать организацию образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка.

"В случае отказа в приеме на обучение в организацию образования родители или иные законные представители обучающегося обращаются по месту жительства в местные органы управления образованием", - отмечается в приказе.

Школы также обязали принимать в первый класс всех детей, независимо от уровня их подготовки. В первый класс зачисляются дети с шести лет и дети, которым до конца года исполнится шесть лет.

Согласно приказу, при приеме детей в первый класс экзамены, тестирования, зачеты и конкурсы проводить нельзя. Исключение составляет прием детей в гимназии и лицеи.

Если ребенок не прошел дошкольную подготовку и не посещал детский сад, он должен пройти подготовительные курсы до начала учебного года.

Для приема детей в первый класс необходимо заявление от родителей или законных представителей ребенка в произвольной форме, копия свидетельства о рождении ребенка, документы о состоянии здоровья по форме 026/у-3 и по форме 063/у, а также две фотографии ребенка размером 3х4.

Прием документов в учебные заведения производится с 1 июня по 30 августа текущего календарного года.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanskim-shkolam-zapretili-komplektovat-klassyi-356648/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 30.10.2018 в 15:14:50   # 699734
.Ну молодцы еще бы родительские комитеты запретили.
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  старик 30.10.2018 в 19:25:59   # 699776
По моему зря: скорость усвоения материала в "смешанных " классах будет разная, вследствие чего учитель должен будет ориентироваться на слабых учеников. В результате недополучат знаний сильные ученики, а если наоборот, то слабые ученики вообще не получат знаний. Я вот собрался как то на курсы казахского языка, у меня спросили возраст, а узнав посоветовали не тратить времени, мол молодые быстро усваивают материал, и я со своим мозгами за ними не успею. Приведу пример(крайний, но наглядный) :детей ,отстающих в развитии обучают в спецшколах, и одаренных тоже в спецшколах, то есть создают равные по уровню классы. Другой разговор, что с родителей требуют мзду за учебу в "А" классах, но это издержки "системы образования".
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  Софруджу 30.10.2018 в 23:04:09   # 699803
Ну, в первых классах это неправильно. Что хорошего, если рядом сидят бегло читающий ребёнок, знающий наизусть целые поэмы и не знающий буквы и рассказывающий только четверостишья? Ни тому, ни другому от этого пользы не будет. Ну, а дальше по-разному, но в принципе тоже так. Зачем тогда ведут отбор в Назарбаев-школы. Пусть всех берут, а мы посмотрим
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