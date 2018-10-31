Почему казахстанцы стремятся жить в США?

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danilov 31 Октября 2018 в 15:29:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Почему в Штатах невозможен государственный переворот? Потому что там нет посольства США.
Возможность выигратьQuote:
Казахстану была выделена квота в 50 тысяч иммиграционных виз, в рамках иммиграционной программы "Green Card". Но только, всего несколько тысяч граждан Казахстана воспользовались этим шансом и стали обладателями Green Card за все время существования программы, начиная с 1994 года.
По статистике в Казахстане, ежегодно всего лишь несколько сотен граждан выигрывают Green Card. Такое маленькое кол-во выигрышей обусловлено, не знанием граждан о легальной иммиграционной программе "Green Card". Именно поэтому мы призываем вас не упустить свою возможность легально Жить, Работать и Учиться Соединенных Штатах Америки.
https://www.greencardkazakhstan.com
Казахстану была выделена квота в 50 тысяч иммиграционных виз, в рамках иммиграционной программы "Green Card". Но только, всего несколько тысяч граждан Казахстана воспользовались этим шансом и стали обладателями Green Card за все время существования программы, начиная с 1994 года.
По статистике в Казахстане, ежегодно всего лишь несколько сотен граждан выигрывают Green Card. Такое маленькое кол-во выигрышей обусловлено, не знанием граждан о легальной иммиграционной программе "Green Card". Именно поэтому мы призываем вас не упустить свою возможность легально Жить, Работать и Учиться Соединенных Штатах Америки.
https://www.greencardkazakhstan.com
Трамп создал законопроект для сокращения легальной иммиграции Источник: The Washington Post | 2 августа, 2017Quote:
Источник: https://rubic.us/tramp-sozdal-zakonoproekt-dlya-sokrashheniya-legalnoj-immigratsii/
"Рубик" – о жизни в США и иммиграции
Источник: https://rubic.us/tramp-sozdal-zakonoproekt-dlya-sokrashheniya-legalnoj-immigratsii/
"Рубик" – о жизни в США и иммиграции
Какие законопроекты сейчас обсуждает Конгресс и как они влияют на иммиграцию Автор | Виктория Шелегина Иммиграционный адвокат в США
Источник: https://rubic.us/kakie-zakonoproekty-sejchas-obsuzhdaet-kongress-i-kak-oni-vliyayut-na-immigratsiyu/
"Рубик" – о жизни в США и иммиграции
Источник: https://rubic.us/kakie-zakonoproekty-sejchas-obsuzhdaet-kongress-i-kak-oni-vliyayut-na-immigratsiyu/
"Рубик" – о жизни в США и иммиграции