Почему казахстанцы стремятся жить в США?

Возможность выигратьКазахстану была выделена квота в 50 тысяч иммиграционных виз, в рамках иммиграционной программы "Green Card". Но только, всего несколько тысяч граждан Казахстана воспользовались этим шансом и стали обладателями Green Card за все время существования программы, начиная с 1994 года.По статистике в Казахстане, ежегодно всего лишь несколько сотен граждан выигрывают Green Card. Такое маленькое кол-во выигрышей обусловлено, не знанием граждан о легальной иммиграционной программе "Green Card". Именно поэтому мы призываем вас не упустить свою возможность легально Жить, Работать и Учиться Соединенных Штатах Америки.