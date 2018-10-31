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В Казахстане
Почему казахстанцы стремятся жить в США?
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danilov 31 Октября 2018 в 15:29:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 31.10.2018 в 15:54:24   # 699922
а что здесь делать где квалифицированные и реальные рабочие кадры не ценятся, жизнь дорожает а зарплаты падают?!? как выживать? вот мы говорим "пендосы тупые..." а они в свою очередь хитрые, благодаря таким программам и заметьте бесплатным из НАШЕЙ страны уезжают образованные люди которых здесь не ценят, а потом удивляются почему это от нас уезжают перспективные люди....потому что сами дибилы...
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  stasik02 31.10.2018 в 17:20:35   # 699932
Бедняги, на своей шкуре хотят испытать все ужасы загнивающего запада
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  Ал 31.10.2018 в 17:28:52   # 699937

Quote:
Почему в Штатах невозможен государственный переворот? Потому что там нет посольства США.
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  DITRX 31.10.2018 в 18:42:32   # 699944
Как красиво исказили статистику. В прошлом году из Казахстана участвовало 100 000 человек из них 1000 Казахстанцам одобрили Грин карту .
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  Ал 31.10.2018 в 19:05:57   # 699947
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Возможность выиграть
Казахстану была выделена квота в 50 тысяч иммиграционных виз, в рамках иммиграционной программы "Green Card". Но только, всего несколько тысяч граждан Казахстана воспользовались этим шансом и стали обладателями Green Card за все время существования программы, начиная с 1994 года.

По статистике в Казахстане, ежегодно всего лишь несколько сотен граждан выигрывают Green Card. Такое маленькое кол-во выигрышей обусловлено, не знанием граждан о легальной иммиграционной программе "Green Card". Именно поэтому мы призываем вас не упустить свою возможность легально Жить, Работать и Учиться Соединенных Штатах Америки.

https://www.greencardkazakhstan.com
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Трамп создал законопроект для сокращения легальной иммиграции Источник: The Washington Post | 2 августа, 2017

Источник: https://rubic.us/tramp-sozdal-zakonoproekt-dlya-sokrashheniya-legalnoj-immigratsii/
"Рубик" – о жизни в США и иммиграции
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Какие законопроекты сейчас обсуждает Конгресс и как они влияют на иммиграцию Автор | Виктория Шелегина Иммиграционный адвокат в США

Источник: https://rubic.us/kakie-zakonoproekty-sejchas-obsuzhdaet-kongress-i-kak-oni-vliyayut-na-immigratsiyu/
"Рубик" – о жизни в США и иммиграции
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