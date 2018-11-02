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В Казахстане
Абаев: Празднование 100-летия комсомола – не ностальгия по коммунизму
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danilov 02 Ноября 2018 в 13:57:15
Празднование 100-летия комсомола – это не политическое мероприятие, а встреча друзей, которые вспомнили свою молодость, заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 02.11.2018 в 14:01:12   # 700218
Поздненько всполошились.
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  Ал 02.11.2018 в 14:08:30   # 700221
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  Hairless 02.11.2018 в 15:13:55   # 700229
Цитата: Ал от 02.11.2018 14:08:30

Прямо аж вспомнил, что у меня где-то до сих пор хранится комсомольский билет!
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