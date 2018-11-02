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В Казахстане
Абаев: Празднование 100-летия комсомола – не ностальгия по коммунизму
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danilov 02 Ноября 2018 в 13:57:15
Празднование 100-летия комсомола – это не политическое мероприятие, а встреча друзей, которые вспомнили свою молодость, заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
Комментарии,
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Zoggyla
02.11.2018 в 14:01:12
# 700218
Поздненько всполошились.
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Ал
02.11.2018 в 14:08:30
# 700221
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Hairless
02.11.2018 в 15:13:55
# 700229
Цитата:
Ал
от
02.11.2018 14:08:30
Прямо аж вспомнил, что у меня где-то до сих пор хранится комсомольский билет!
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