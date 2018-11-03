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В Казахстане
Статья 155
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danilov 03 Ноября 2018 в 20:50:30
Статья 155. Воспрепятствование организации, проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них

В часть 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.18 г. № 180-VI (см. стар. ред.)

1. Незаконное воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, иного законного публичного мероприятия или участию в них либо принуждение к участию в них -

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или угрозы его применения, -
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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  старик 03.11.2018 в 22:17:54   # 700373
Ни хрена себе!
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  Софруджу 03.11.2018 в 22:41:53   # 700377
Это можно всех руководителей бюджетных организаций пересажать. От директоров школ до ректоров вузов и разных чиновников. Принуждение к участию во всякой херне их любимое занятие.
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  Ал 03.11.2018 в 23:04:07   # 700383
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  Zoggyla 03.11.2018 в 23:10:19   # 700384
Ну так доносы писать нужно на воспрепятствование.
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