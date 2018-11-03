Статья 155

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danilov 03 Ноября 2018 в 20:50:30
В часть 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.18 г. № 180-VI (см. стар. ред.)
1. Незаконное воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, иного законного публичного мероприятия или участию в них либо принуждение к участию в них -
наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.
2. То же деяние, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или угрозы его применения, -
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39772692#pos=1972;-28
Разницу со старой редакцией кроме слов "либо арестом на срок до пятидесяти суток." не обнаружил...