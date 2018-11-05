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danilov 05 Ноября 2018 в 14:43:37
"Победил разум - горному курорту "Кок-Жайлау" быть. Для нас, разработчиков проекта, очень важно, что мы еще раз доказали, что горный курорт на Кок-Жайлау необходим и он будет построен. В то же время мы признаем, что под влиянием общественности города и республики, экологических организаций, нам пришлось отказаться от идеи строительства очень масштабного и дорогого горнолыжного курорта", - отметил Нуров.
Он пояснил, какие изменения разработчики внесли в проект.
"И теперь речь идет о строительстве небольшого, очень экологичного курорта, который, несмотря на свою компактность, сможет стать новой визитной карточкой Алматы, любимым местом отдыха горожан и магнитом для туристов как из Казахстана, так и из-за рубежа", - сказал он.
4 ноября 2018 года в Алматы состоялись общественные слушания по проекту "Кок-Жайлау". В ходе диалога высказались сторонники и противники строительства горного курорта.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-spore-po-kok-jaylau-pobedil-razum-razrabotchiki-proekta-357050/
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