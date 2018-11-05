Водитель не должен ничего доказывать - МВД о проверке страховок

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danilov 05 Ноября 2018 в 16:14:17
В ответе на официальный запрос в Министерстве внутренних дел РК пояснили, что полицейские не должны требовать у автовладельцев автостраховку. Полицейские будут проверять ее наличие самостоятельно через единую базу данных по страхованию.
"Страховой полис в бумажном виде будет исключен из перечня документов, которые водитель должен иметь при себе при управлении транспортным средством. Водитель не должен ничего доказывать, действует презумпция невиновности. В крайнем случае у инспектора есть рация, по рации он сможет запросить информацию в дежурной части. Опасения водителей излишни. Уже несколько лет как из перечня необходимых документов, которые водитель должен иметь при себе, исключено свидетельство о прохождении обязательного техосмотра. Данные о техосмотре инспектор проверяет через единую базу. Каких-либо проблем не возникает", - отметили в МВД РК.
Как ранее сообщалось, печатная форма полиса ОГПО, оформленная до 1 января 2019 года, также будет действительна.
Председатель страховой компании "Коммеск-Өмір" Олег Ханин рассказал, какие виды автострахования будут поддерживаться в электронном формате: "Требования по заключению договоров страхования онлайн распространяются на все девять классов обязательного страхования, в том числе на самый массовый вид - обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. При покупке полиса в Интернете страховщик вправе предоставить скидку клиенту не более 10 процентов".
Также он пояснил, что в страховку на один автомобиль можно вписывать несколько человек. Сейчас наличие доверенности не является обязательным. Согласие владельца автомобиля на управление им другим лицом подтверждает упоминание этого человека в страховке.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voditel-doljen-dokazyivat-mvd-proverke-strahovok-357035/
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