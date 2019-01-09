За год в перинатальном центре Атырау умерло 108 младенцев

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danilov 09 Января 2019 в 17:56:14
В Атырауской области здоровье родителей назвали основной причиной младенческой смертности, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Младенческая смертность зависит от здоровья матери, необходимо усилить профилактические работы в медучреждениях. Так считают руководители и педиатры перинатальных центров региона.
"Большинство младенческой смертности приходится на преждевременные роды. Можно сказать, что это незапланированная беременность. Необходимо планировать беременность, соблюдать интервал не менее полутора лет. Здесь необходимо отметить и важность профилактических мероприятий. В нашем центре функционирует контроль качества медицинских услуг. Ведётся работа с роженицами", – считает главный врач областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев.
Именно преждевременные роды и рождение ребёнка с низкой массой тела приводит к летальному исходу. В 2018 году в областном перинатальном центре было зафиксировано 108 случаев смерти новорождённых.
Гульмира Абекеева, заведующий отделением неонатологии областного перинатального центра, отметила, что количество преждевременных родов в медучреждении увеличилось.
"Выросло количество преждевременных родов, в том числе детей с экстремально низкой массой тела. За 2018 год поступило более 300 детей с очень низкой массой тела. Это дети, чья иммунная система была на низком уровне. И у матерей, соответственно, фиксировали экстрагенитальные заболевания. Проблема существует и в несоблюдении интергенетического интервала. Вроде бы это пустяк, но это сказывается на иммунном состоянии ребенка. Повторюсь, количество рождения преждевременных детей увеличилось, в том числе и детей с экстремально низкой массой до 1,5 килограммов", – отметила Гульмира Абекеева.
Главный врач областного перинатального центра видит причину существующего положения в психологии женщин.
"Во всех поликлиниках и районных больницах на сегодня открыты отделения планирования семьи и репродукции. Везде есть патронажные медсёстры, которые объясняют и работают с молодыми мамами. Есть школы матери. Везде есть обученные специалисты, и они всегда доступны. Имеются все условия для профилактики, необходимо просто обратиться к ним и выполнять все необходимые рекомендации. Это не всегда делается", – отметил Куаныш Нысанбаев.
Внештатный педиатр областного управления здравоохранения Райса Баймуханова озвучила цифры по младенческой смертности за последние два года. В 2018 году по области количество младенческой смертности детей до 1 года достигло 176.
"Конечно, это не самый приятный показатель. Но это не означает, что причина в низкой квалификации врачей. Каждый случай смертности фиксируется. Ничего не скрывается. По каждому случаю проводится детальный разбор. Этими вопросами занимаются врачи-эксперты, врачи-аудиторы, которые проводят полный анализ по каждому отдельному случаю. Здоровье женщин оставляет желать лучшего. И в этом вопросе мы не сидим сложа руки. Проводится большая профилактическая работа", – заявила Райса Баймуханова.
Роженицы потребовали срочной проверки областного перинатального центра, после того как четыре роженицы потеряли своих детей. Женщины заявили, что новорождённые могли погибнуть из-за некомпетентности врачей.
https://informburo.kz/novosti/za-god-v-perinatalnom-centre-atyrau-umerlo-108-mladencev-vrachi-nazvali-prichinu.html
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