Техпаспорта с чипами в Казахстане: эксперимент показал, что система требует доработки

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danilov 09 Января 2019 в 17:57:08
В Казахстане не начали выдавать новые техпаспорта из-за недоработки программного обеспечения и технических проблем, сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев в ответе на запрос informburo.kz.
В нём говорится, что изготовление свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца подразумевает новое программное обеспечение, которое должно быть синхронизировано с работой информационной системы ЦОН.
В экспериментальном порядке в Алматы при регистрации и выдаче старых образцов параллельно изготавливались новые свидетельства о регистрации. Эксперимент показал необходимость доработки программного обеспечения, a также устранения причин технического характера, из-за которых новые свидетельства пока не выдаются, сообщил Алмас Садубаев.
Государственная пошлина за выдачу техпаспортов, согласно Налоговому кодексу, составляет 1,25 МРП (3 156 тенге).
Как сообщили в МВД, свидетельство о регистрации транспортного средства нового образца оснащено интегральной схемой, которая содержит следующие сведения:
государственный регистрационный номерной знак;
серия и регистрационный номер свидетельства;
дата выдачи свидетельства;
марка, модель, год выпуска транспортного средства;
категория транспортного средства;
отметка о снятии с учёта;
идентификационный номер (VIN);
мaccа без нагрузки (кг);
объём двигателя (см3);
разрешённая максимальная масса (кг);
цвет транспортного средства;
владелец транспортного средства;
место жительства владельца;
особые отметки;
дата первичной регистрации;
сведения о видах переоборудования транспортного средства;
иные сведения.
В приказе министра внутренних дел от 17 октября 2018 года сообщалось, что свидетельства о регистрации транспортных средств будут выдаваться поэтапно с 1 декабря 2018 года. На стадии проекта выдачу новых техпаспортов планировали начать с 1 января 2019 года.
https://informburo.kz/novosti/tehpasporta-s-chipami-v-kazahstane-eksperiment-pokazal-chto-sistema-trebuet-dorabotki.html