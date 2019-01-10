Женщина родила в аптеке в Усть-Каменогорске

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Гость 10 Января 2019 в 09:59:56
Как отмечает издание, сотрудницы аптеки не растерялись и сами приняли роды, параллельно вызвав врачей.
Роды прошли хорошо и по приезду медиков малышка уже была в руках у счастливой мамы.
Фармацевты отметили, что времени на раздумья у них не было. Девушки впервые в жизни принимали роды.
Мама малышки по имени Жадыра живет в Аягозе, а в город она приехала на визит к другому врачу. По ее словам, она и подумать не могла, что все случится так неожиданно. Теперь в семье Жадыры пятеро детей – четыре дочки и сын.
ustinka.kz
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