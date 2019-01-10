Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
31 автомобиль столкнулся на Капшагайской трассе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Января 2019 в 16:11:45
Авария произошла сегодня утром на 20-м километре автобана. Как рассказали корреспонденту Kolesa.kz в пресс-службе ДП Алматинской области, все машины, попавшие в аварию, двигались в северном направлении. Ночью на этом участке трассы прошёл дождь со снегом. Бетонное покрытие подморозило, а утром дорогу накрыл туман, что и привело к массовому ДТП.

В данное время на месте происшествия работают несколько машин медиков и полицейские патрули. Kolesa.kz следит за развитием событий.

Согласно последним данным, в массовой аварии побился 31 автомобиль. В медучреждения Илийского района с различными травмами попали пять человек.

https://kolesa.kz/content/news/15-mashin-stolknulis-na-kapshagajskoj-trasse/



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 10.01.2019 в 16:27:52   # 708431
А почему ничего не сыпали заранее ?
Вроде дорога платная. Или ещё нет.
поощрить | покарать
  старик 10.01.2019 в 19:16:03   # 708481
Quote:
Бетонное покрытие подморозило, а утром дорогу накрыл туман, что и привело к массовому ДТП.
А в таких дорожных условиях ехать медленнее ума не хватило?
поощрить | покарать
  Skype 10.01.2019 в 19:30:03   # 708485
Цитата: старик от 10.01.2019 19:16:03
Quote:
Бетонное покрытие подморозило, а утром дорогу накрыл туман, что и привело к массовому ДТП.
А в таких дорожных условиях ехать медленнее ума не хватило?


Те у кого не хватило, собрались в кучу обсуждают варианты кто виноват и почему. Остальные с мозгами проехали мимо
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь