31 автомобиль столкнулся на Капшагайской трассе

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danilov 10 Января 2019 в 16:11:45
В данное время на месте происшествия работают несколько машин медиков и полицейские патрули. Kolesa.kz следит за развитием событий.
Согласно последним данным, в массовой аварии побился 31 автомобиль. В медучреждения Илийского района с различными травмами попали пять человек.
https://kolesa.kz/content/news/15-mashin-stolknulis-na-kapshagajskoj-trasse/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вроде дорога платная. Или ещё нет.
Бетонное покрытие подморозило, а утром дорогу накрыл туман, что и привело к массовому ДТП.А в таких дорожных условиях ехать медленнее ума не хватило?
Цитата: старик от 10.01.2019 19:16:03
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Бетонное покрытие подморозило, а утром дорогу накрыл туман, что и привело к массовому ДТП.А в таких дорожных условиях ехать медленнее ума не хватило?
Те у кого не хватило, собрались в кучу обсуждают варианты кто виноват и почему. Остальные с мозгами проехали мимо