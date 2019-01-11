Нового НПЗ не будет

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danilov 11 Января 2019 в 11:19:26
Осенью прошедшего года всех южан и не только обрадовала новость о закладке в пригороде Шымкента нефтехимического комбината. Бальзамом на душу патриотам пролилась информация, что строят его не какие-то забугорные инвесторы, а наш родной — известный предприниматель и общественный деятель С. Сейтжанов. Новое предприятие возводится в рамках реализации неоднократно озвученной Президентом страны задачи обеспечить Казахстан собственным высококачественным автомобильным и авиатопливом.
На полную реализацию этой задачи строящийся завод по мощности не претендовал, но как первый шаг на этом пути после многолетнего топтания на месте новость всех приободрила. Тем более что с самого начала 2018 года Правительство демонстрировало твердое намерение приступить наконец к выполнению поручений Главы государства о строительстве нового, четвертого в стране, крупного современного НПЗ и даже приступило к его проектированию. Технико-экономическое обоснование проекта планировалось завершить до конца года и в нынешнем приступить к строительству. Места возможной дислокации — Шымкент, Актобе, Актау.
Радость была недолгой
Потребность страны в нефти на сегодняшний день более 20 миллионов тонн в год, — рассказал председатель ассоциации автозаправщиков «Жанар Жагармай» К. Камбаров. — И наши запросы с учетом государственных программ индустриализации и развития малого и среднего бизнеса постоянно растут. До завершения модернизации отечественных НПЗ мы импортировали из России до сорока процентов бензина. Сейчас наметилась обратная тенденция. Из-за разницы цен наш бензин может пойти на российский рынок, а у нас снова будет дефицит. Президентом РК в 2014 году была поставлена задача построить еще один НПЗ. Уже тогда Правительство убеждало, что новые нефтеперерабатывающие мощности Казахстану не нужны. К мнению операторов внутреннего рынка не прислушались. Хотя мы убедительно доказывали, что дефицит будет только расти. Чудес не бывает. Если мы решаем задачу индустриально-инновационного развития страны, развиваем транспортную инфраструктуру, нам будет требоваться все больше ГСМ. На сегодня сложилась абсурдная ситуация: нефтедобывающим компаниям выгоднее экспортировать сырую нефть, чем продукты ее глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью».
В феврале 2018 года на расширенном заседании Правительства Н. Назарбаев дал поручение ускорить работы.
«Мы модернизировали три НПЗ, — сказал тогда Президент. — Дефицит по ГСМ покрывается в Казахстане на ближайшие три-четыре года. Да, Канат Бозумбаев (министр энергетики — Авт.)? Потом снова надо будет импортировать. Когда я говорил, что надо строить немедленно четвертый завод, вы доказывали, что он нам будет не нужен. Что у нас ГСМ девать будет некуда. Мы начинаем работу тогда, когда проблема нас уже догнала. Страна нуждается в больших объемах бензина, дизельного топлива, не хватает авиакеросина — это нонсенс, мы — нефтедобывающая страна».
После чего Минэнерго резко набрало скорость, и работа закипела. Быстро определились с местом дислокации четвертого НПЗ — в Мангыстауской области, поближе к нефтяным месторождениям. Завод планировалось строить исключительно под переработку казахстанской нефти. Министр энергетики К. Бозумбаев, который совсем недавно, в декабре 2017 года, говорил: «Мое мнение, что четвертый нефтеперерабатывающий завод нам не нужен. Завершается модернизация трех заводов «КазМунайГаза», должны завершить модернизацию Атырауского и Павлодарского заводов в этом году. В следующем году завершится модернизация Шымкентского НПЗ», преисполнился решимости в кратчайшие сроки решить вопрос. Несмотря на близившуюся к завершению модернизацию трех действующих НПЗ, по мнению специалистов министерства, рост потребности в ГСМ в среднем на 6 % в год делает ввод в строй четвертого завода сопоставимой мощности необходимым.
«Про четвертый НПЗ я хочу сказать, — отметил К. Бозумбаев, — что по поручению Премьер-министра была создана рабочая группа в составе Минэнерго, Миннацэкономики, специалистов, экспертов международного уровня из Российской Федерации. Мы проанализировали прогнозный баланс: с учетом модернизации наших НПЗ через какое время будет стопроцентное закрытие внутреннего рынка. Эта рабочая группа пришла к мнению, что на рубеже 2023 года по бензину и дизельному топливу уже мы будем испытывать нехватку».
Спустя месяц Н. Назарбаев напомнил о своем поручении на юбилее компании «Тенгизшевройл».
«Уверен, что компания Chevron, — сказал тогда Президент страны, — как всегда, поддерживает это направление работы в Казахстане. Я сегодня на встрече говорил, что Правительству совместно с компанией необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости и завоза импортных нефтепродуктов».
В 2018 году модернизация Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ завершилась. Правда, планировалась она еще в 2016-ом, но лучше поздно, чем никогда. В конце года Казахстан впервые в новейшей истории полностью закрыл потребности внутреннего рынка ГСМ собственного производства. Ну, почти полностью. Что все равно здорово.
Если следовать столь любимым нашими «экономистами» законам рыночной экономики, то дальше можно было ожидать снижения цен в связи с насыщением рынка горючим. Но снова случилось чудо, и цены, особенно на дизель, к новому году почему-то подросли. Бедный Адам Смит с катушек бы съехал: рынок завален товаром, который при этом неуклонно дорожает!
Справка:
В первом полугодии 2018 года Казахстан увеличил выпуск бензина на 13,1 %.
2123,3 тысячи тонн объем производства бензина в Казахстане.
В год страна потребляет более двадцати миллионов тонн нефти для собственных нужд. Своей и импортной.
Всех перевесил
Начавшийся на столь оптимистической ноте 2018 год завершился не менее решительным заявлением министра энергетики. Содержание прямо противоположно тому, что господин Бозумбаев говорил в начале года. Зато очень близко к его же мнению от 2017-го. Правда, намного категоричнее.
«Четвертый НПЗ пока строиться не будет, — заявил в декабре 2018 года К. Бозумбаев. — Точка. Почему? Потому что «КазМунайГаз» заказал и привлек две мировые компании под руководством рабочей группы, Минэнерго где возглавляло. И нам доложились, и руководству страны уже доложились о том, что благодаря проведенной модернизации у нас есть хороший лаг до 2026-2027 годов, точно».
Сколько денег было уже освоено на проектирование, которое велось вроде бы с начала года, а теперь стало ненужным, и на рабочую группу с двумя мировыми компаниями, как и названия этих компаний, не оглашается. По умолчанию расчеты, которые показывали необходимость ввода новых нефтеперерабатывающих мощностей, в очередной раз признаны неубедительными. Едва замаячившая перспектива бездефицитного рынка бензина так перепугала монополистов, что идею решили похоронить окончательно.
Наверное, чисто случайное совпадение, что господин Бозумбаев на брифинге по итогам 2018 года в службе центральных коммуникаций подчеркнул свой немалый политический вес.
«Когда вы спрашиваете мужчину, — сказал министр энергетики, — в чем ваша сила, я хочу сказать, я больше 100 кг вешу — может быть, поэтому. Это я так пошутил. Вообще я хочу сказать, что самое главное, несмотря ни на какие трудности, нужно работать, достигать результатов, принимать ежедневно стратегические решения, иногда они могут быть ошибочны в незначительной степени, но все равно мы должны продвигать те твердые установки, которые руководством до нас доведены».
Какие именно решения — не строить (2017 год), строить (2018 год) или все же не строить (в том же году) — были в незначительной степени ошибочны, министр не уточнил. Если судить по последнему, четвертого мощного НПЗ нам в 2019 году не увидеть. Дефицит автомобильного топлива на внутреннем рынке будет всячески поддерживаться, и ставшие уже привычными сезонные скачки вверх цен останутся постоянным фактором.
Все надежды южан — на завод господина Сейтжанова. Поживем — увидим.
Игорь Лунин
https://yujanka.kz/novogo-npz-ne-budet-defitsit-vozmozhen/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Россия покупает наш бензин? Да это же отлично. Пусть покупает. Это и ВВП и рабочие места. Если он у нас дешевый то пусть берут и другие страны тоже.
Цитата: 111222333 от 11.01.2019 12:07:25не смеемся - плачем.
Зато над европой смеемся
Зато над европой смеемся