Предложение Дариги Назарбаевой закрыть управления образования по стране поддержали.

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Гоги80 11 Января 2019 в 15:06:08
В начале декабря председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Дарига Назарбаева высказалась за закрытие управлений образования по всему Казахстану. По ее словам, эти организации станут не нужны, так как сейчас казахстанские школы переходят на подушевое финансирование, что позволит школам стать самостоятельными. Глава столичного управления заявил о целесообразности предложения сенатора.
"Думаю, есть смысл рассматривать такое предложение. Со временем, как в других странах, есть смысл перехода при автономии школ и подушевого финансирования", — сообщил Жангозин.
Говоря возможности закрытия управлений, столичный чиновник затруднился назвать точные сроки. Сейчас, по его словам, управления образования выступают в роли координатора между школами и населением.
Несмотря на сократившееся количество жалоб на школы, все же бывают моменты, когда между школами и родителями необходим связующий орган. В качестве примера Ануар Жангозин назвал недавнюю работу управления с родителями по проверке качества школьного питания в Астане.
Источник: Sputnik Казахстан
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Беня Ладен 11.01.2019 в 17:26:48 # 708620