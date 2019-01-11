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В Казахстане
В казахстанских техпаспортах прописывают только основные цвета машин.
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Гоги80 11 Января 2019 в 15:06:59
Накануне в некоторых СМИ прозвучала информация, что новые СРТС якобы не выдают из-за недоработки программного обеспечения и технических проблем. Действительно, кое-какие сложности наблюдались в момент запуска проекта, в декабре минувшего года, пояснили корреспонденту Kolesa.kz в Комитете адмполиции МВД РК. Но с 3 января 2019 года техпаспорта оформляются без задержек.

Обновлённые СРТС обзавелись электронными чипами, в которых прописаны все регистрационные данные автомобиля. Кроме того, со слов полицейских, при выдаче СРТС в базу данных вносятся лишь основные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый, белый, чёрный, серый и т. д, также в списках серебристый, золотистый и комбинированный. Названия типа «тёмно-синий», «брызги шампанского» или «коралловый» отныне прописывать в техпаспортах не станут. Из каких цветов состоит комбинированный, укажут в графе «Особые отметки». Там же, кстати, будет прописываться и расшифровка, что именно нанесено в виде аэрографии.

Кроме того, из техпаспортов исключены понятия «металлик», «матовый» и другие уточняющие цветовые параметры.

Напомним, после увеличения МРП пошлина за оформление СРТС в Казахстане составляет 3 156.25 тенге.

Источник: kolesa.kz
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  111222333 11.01.2019 в 16:24:06   # 708611
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