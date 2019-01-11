В казахстанских техпаспортах прописывают только основные цвета машин.

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Гоги80 11 Января 2019 в 15:06:59
Обновлённые СРТС обзавелись электронными чипами, в которых прописаны все регистрационные данные автомобиля. Кроме того, со слов полицейских, при выдаче СРТС в базу данных вносятся лишь основные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый, белый, чёрный, серый и т. д, также в списках серебристый, золотистый и комбинированный. Названия типа «тёмно-синий», «брызги шампанского» или «коралловый» отныне прописывать в техпаспортах не станут. Из каких цветов состоит комбинированный, укажут в графе «Особые отметки». Там же, кстати, будет прописываться и расшифровка, что именно нанесено в виде аэрографии.
Кроме того, из техпаспортов исключены понятия «металлик», «матовый» и другие уточняющие цветовые параметры.
Напомним, после увеличения МРП пошлина за оформление СРТС в Казахстане составляет 3 156.25 тенге.
Источник: kolesa.kz