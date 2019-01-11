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В Казахстане
Педагоги смогут выходить на пенсию в 48 лет?
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Гоги80 11 Января 2019 в 15:07:23
Казахстанским педагогам предлагают ранний выход на пенсию по достижении 30 лет непрерывного стажа работы в школе.

Такая возможность предусмотрена в рамках законопроекта о статусе педагога. Как уточнила заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Казахстана Сауле Кабимолдаева, вопрос учительского стажа обсуждался долгое время. Педагоги спорили о том, выходить им на пенсию через 25, 30 или 35 лет работы. В итоге остановились на 30 годах непрерывного стажа — по опыту соседних стран.

Новеллой проекта закона стало включение четырех лет обучения в вузе в общий педагогический стаж. Получается, что поступив в 18 лет в вуз и проучившись четыре года, а затем непрерывно прорабов в школе 26 лет, отечественные педагоги смогут уходить на пенсию в 48 лет.

"В законопроекте прописаны меры по стимулированию к работе педагогом, и мы прописали норму о засчитывании стажа педагогической деятельности, то есть у студента, обучающегося в педагогическом вузе, с первого курса засчитывается стаж. Он выходит на работу – у него уже четыре года стажа", — сообщила во время общественных слушаний по законопроекту замглавы департамента.

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева добавила, что в общей сложности во время обсуждения документа поступило более 40 тысяч предложений от учителей. Большинство комментариев касались норм по доплате к заработной плате учителей.

Если сейчас за классное руководство учителям платят около четырех тысяч тенге, то проектом предусмотрено повышение до девяти тысяч тенге. За проверку тетрадей в старших классах — с пяти тысяч до 15 тысяч тенге.

"Мы предусмотрели несколько видов доплат. В госорганы отправили проект закона, в том числе в министерство финансов, бюджет нашей страны рассматривается у них. Пока мы только свои расчеты произвели", — уточнила вице-министр.

Законопроект о статусе педагогов состоит из шести глав и 21 статьи. Акцент сделан на особый статус педагога. В частности, статусом педагога могут обладать граждане Казахстана, имеющие техническое, профессиональное, послевузовское, высшее образование и обладающие квалификационным требованиям.

Также впервые включена статья о соблюдении академической честности в своей профессиональной деятельности, в том числе, уважение к интеллектуальному труду других педагогов, а также отказ от присвоения другой интеллектуальной собственности.

Также отечественные педагоги массово просили прописать норму, согласно которой педагоги не будут покупать за свой счет школьное оборудование. Также учителей перестанут привлекать к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями.

Под запретом окажутся и требования отчетов и проверок, не предусмотренных законом. Еще одной новеллой законопроекта стала возможность педагогической деятельности гражданам не имеющим педагогическое образование. Казахстанцы, имеющие высшее техническое или послевузовское образование и квалификацию специального образования смогут работать в школе.

В начале февраля законопроект поступит в парламент, а летом предусмотрено принятие документа.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deamos89 11.01.2019 в 16:02:11   # 708604
дай бог чтобы приняли этот закон
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  Nafis 11.01.2019 в 16:06:04   # 708607
Момент что могут работать те кто просто имеет высшее образование.... напрягает.
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  kubik 11.01.2019 в 17:24:08   # 708619
Все это конечно замечательно, только непонятно , почему преподавателей выделяют в отдельную касту, как военных или работников МВД. Они не рискуют жизнью не работают на вредных производствах, не проводят большую часть трудовой деятельности , в тяжелых климатических условиях. Тогда почему они выходят на пенсию по выслуге лет в 48 , а остальные граждане по наступлению пенсионного возраста? Чем их работа отличается от работы крестьянина , врача , механика, шахтера, водителя или продавца? Только тем , что они буджетники?
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  kubik 11.01.2019 в 17:50:05   # 708626
А что за смешные доплаты за классное руководство, 9000 тенге за то чтобы все свободное время тратить на решение проблем 30 ти балбесов, это какие педагоги принимали участие в разработке законопроекта?
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  Deamos89 11.01.2019 в 18:08:35   # 708628
КУБИК вы когда нибудь сталкивались с работой в школе?
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  kubik 11.01.2019 в 18:23:57   # 708630
Цитата: Deamos89 от 11.01.2019 18:08:35
КУБИК вы когда нибудь сталкивались с работой в школе?

Преподавал в институте, ну и учился само собой. Понятное дело, что эта работа не для всех, только сейчас у учителей и преподавателей ВУЗов , основная проблема , это реформы ради реформ. Не проходит и года без радикальных новшеств, и понятно что люди , которые штампуют эти законы, понятия не имеют какой конечный результат они хотят получить и четко сформулировать цели и задачи для системы образования. И именно это делает работу учителя непривлекательной.
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