Педагоги смогут выходить на пенсию в 48 лет?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 11 Января 2019 в 15:07:23
Такая возможность предусмотрена в рамках законопроекта о статусе педагога. Как уточнила заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Казахстана Сауле Кабимолдаева, вопрос учительского стажа обсуждался долгое время. Педагоги спорили о том, выходить им на пенсию через 25, 30 или 35 лет работы. В итоге остановились на 30 годах непрерывного стажа — по опыту соседних стран.
Новеллой проекта закона стало включение четырех лет обучения в вузе в общий педагогический стаж. Получается, что поступив в 18 лет в вуз и проучившись четыре года, а затем непрерывно прорабов в школе 26 лет, отечественные педагоги смогут уходить на пенсию в 48 лет.
"В законопроекте прописаны меры по стимулированию к работе педагогом, и мы прописали норму о засчитывании стажа педагогической деятельности, то есть у студента, обучающегося в педагогическом вузе, с первого курса засчитывается стаж. Он выходит на работу – у него уже четыре года стажа", — сообщила во время общественных слушаний по законопроекту замглавы департамента.
Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева добавила, что в общей сложности во время обсуждения документа поступило более 40 тысяч предложений от учителей. Большинство комментариев касались норм по доплате к заработной плате учителей.
Если сейчас за классное руководство учителям платят около четырех тысяч тенге, то проектом предусмотрено повышение до девяти тысяч тенге. За проверку тетрадей в старших классах — с пяти тысяч до 15 тысяч тенге.
"Мы предусмотрели несколько видов доплат. В госорганы отправили проект закона, в том числе в министерство финансов, бюджет нашей страны рассматривается у них. Пока мы только свои расчеты произвели", — уточнила вице-министр.
Законопроект о статусе педагогов состоит из шести глав и 21 статьи. Акцент сделан на особый статус педагога. В частности, статусом педагога могут обладать граждане Казахстана, имеющие техническое, профессиональное, послевузовское, высшее образование и обладающие квалификационным требованиям.
Также впервые включена статья о соблюдении академической честности в своей профессиональной деятельности, в том числе, уважение к интеллектуальному труду других педагогов, а также отказ от присвоения другой интеллектуальной собственности.
Также отечественные педагоги массово просили прописать норму, согласно которой педагоги не будут покупать за свой счет школьное оборудование. Также учителей перестанут привлекать к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями.
Под запретом окажутся и требования отчетов и проверок, не предусмотренных законом. Еще одной новеллой законопроекта стала возможность педагогической деятельности гражданам не имеющим педагогическое образование. Казахстанцы, имеющие высшее техническое или послевузовское образование и квалификацию специального образования смогут работать в школе.
В начале февраля законопроект поступит в парламент, а летом предусмотрено принятие документа.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Deamos89 от 11.01.2019 18:08:35
КУБИК вы когда нибудь сталкивались с работой в школе?
КУБИК вы когда нибудь сталкивались с работой в школе?
Преподавал в институте, ну и учился само собой. Понятное дело, что эта работа не для всех, только сейчас у учителей и преподавателей ВУЗов , основная проблема , это реформы ради реформ. Не проходит и года без радикальных новшеств, и понятно что люди , которые штампуют эти законы, понятия не имеют какой конечный результат они хотят получить и четко сформулировать цели и задачи для системы образования. И именно это делает работу учителя непривлекательной.