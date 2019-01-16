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В Казахстане
Общественники продолжают отвлекать внимание
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KAN13 16 Января 2019 в 14:09:44
Известный адвокат Абзал Куспан обеспокоен тем фактом, что многие представительницы прекрасной половины Казахстана выходят замуж за граждан другого государства. Он предложил ввести налог для иностранцев. Идея основана на том, чтобы сохранить национальную идентичность, передает Первый канал Евразия.

Прежде чем жениться иностранцы должны заплатить в казну государства. Точку зрения Абзала Куспана активно обсуждают в социальных сетях.
— Не задумываются о будущем нации. А когда говоришь об этом окружающим, то отвечают, что «таким образом мы заденем чувства других наций, произойдет неладное. Сейчас времена другие. Девушки могут быть с теми, кого душа пожелает». Таким образом относятся халатно к будущему нашей нации. Если не мы, то кто скажет об этом? Очень много вопросов, требующих решения, — сказал юрист Абзал Куспанов.

По словам юриста, у наших девушек высокий уровень образования. Поэтому их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны. Инициатива «калыма» на законных основаниях — своеобразная компенсация государству. Также мнением об этой инициативе поделились жители.

«Если будет принято такое решение, я его поддержу. Руководство государства ведь знает, что делают. Что правильно, а что нет. А сама я хочу выйти замуж за казаха». «Мне кажется, это неправильно. Потому что каждый человек должен любить другого человека, вне зависимости от того, какой он национальности». «У каждого есть свое право. И никто не обязывает другого человека брать налог за то, что он хочет совместить свою жизнь с другим. Ну, я не понимаю». «Если мужчина девушке понравился и они хотят жить вместе, почему за это нужно платить деньги? Я считаю, это неправильно».

Согласно статистике уже более тысячи казашек вышли замуж за граждан Китая, России и Турции в 2017 году. Если бы налог составлял 10 тысяч долларов, как предлагали некоторые общественники, то государство потеряло 10 млн долларов. Но суммы не так важны как сами намерения, уверены специалисты.
— Он может сыграть некоторую положительную роль в том случае, если скажем иностранец, который действительно хочет жениться на этнической казашке, представительнице и гражданке Казахстана. То есть, на сколько он серьезно готов, скажем условно «вложиться» в свои намерения, и расстаться с «энной» суммой денег, — отметил социолог Жанибек Сейтбатталов.

По словам депутатов, найдутся и те, кто сможет обойти установленные правила. Но, чтобы решить демографическую проблему, лучше всего начинать с воспитания.

— В первую очередь, мы должны правильно воспитывать своих детей. Ведь дети делают то, что им прививают с детства. Но, прежде чем принимать закон о таком налоге, необходимо провести большую исследовательскую работу, — сказал депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов.

Идея требовать с иностранцев калым за казахстанских невест не нова. Как и мнение некоторых девушек о том, что иностранцы лучше и успешнее соотечественников. Но любовь — дело не простое.

Первый канал Евразия
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 16.01.2019 в 15:03:11   # 709183
Отобрать у адвоката диплом юриста и отправить пасти овец. Требовать только у девушек нельзя, по закону женщины и мужчины равноправны, то есть закон должен распространяться и на мужиков. Второе, если брак будет регистрироваться за рубежом, на родине жениха, как мы возьмем "налог" с гражданина чужой страны за брак в чужой стране. Страшно что есть такие адвокаты, понятно что у него взгляды мамбетские, но ЦУКА хотя бы обосновал бы все это юридический грамотно!!
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  Zoggyla 16.01.2019 в 15:50:54   # 709194
Абзал Куспан - контрагент СМК.И контрагент минфина.
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  Софруджу 16.01.2019 в 15:56:07   # 709196
Наверно, это просто троллинг. Не впервой же уже
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  Ri 16.01.2019 в 16:43:29   # 709213
"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!
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  Zoggyla 16.01.2019 в 17:08:28   # 709216
Цитата: Ri от 16.01.2019 16:43:29
"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!
А что? Объективный процесс. Рыба ищет , где глубже. а человек, где лучше.
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  111222333 16.01.2019 в 17:12:11   # 709217
Цитата: Ri от 16.01.2019 16:43:29
"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста![/qu[quote name=Ri link=previd=102289#709213 date=1547635409]"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!

По их мне мнению-любой неказах угроза для страны
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  Hairless 16.01.2019 в 17:53:43   # 709219
Quote:
...их выезд означает не только ухудшение демографических показателей...

Женщины - это мелочи с точки зрения демографии. Сколько детей женщина родит не здесь, а там? Одного-двух в среднем, ну пусть трех.
А уезжающий мужчина вывозит огромное количество ценнейшего семенного материала, потенциально - несколько тысяч нерожденных граждан.
На выезд мужчин нужен налог! Вот тогда государство сразу процветет!
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  Nightwalker 16.01.2019 в 18:04:24   # 709220
Человек не собственность государства что бы за него платили налог как за раба, а государство собственность человека! А таких как Куспан, надо отправлять на рудники урановые, что бы от безделья не лезли в голову ебанутые мысли
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  Zoggyla 16.01.2019 в 18:20:20   # 709221
Вообще-то, государство это форма политического управления.
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  MишаМашкевич 16.01.2019 в 19:05:45   # 709223
Мало того что калым родне золото, так ещё государству пошлину.
Давайте, тогда каждой девчонке наклейку клеить, типа наше это. А если находится больше месяца за границей шоб пиликала наклейка. А че? Нормально. Шоб все знали, шо своровали её, без оплаты пользуется гад.
Переживают они за девчонок. Лучше бы так переживали за права в семьях женщин.
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  старик 16.01.2019 в 19:50:04   # 709226
От этого бреда один шаг до прайс листа:цены разные, в зависимости от образования , роста, веса, чистоты кожи, здоровья.... А еще можно на аукционных торгах невест продавать! Вот казна то наполняться будет!
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  Софруджу 16.01.2019 в 19:54:25   # 709228
А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту?
А те, которые физически здесь, всё равно как учёные связаны с кем-угодно, но не с Казахстаном. Участвуют в конференциях не здесь, публикуются не здесь, имеют научные связи не здесь и пр.
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