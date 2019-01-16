Общественники продолжают отвлекать внимание

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KAN13 16 Января 2019 в 14:09:44
Прежде чем жениться иностранцы должны заплатить в казну государства. Точку зрения Абзала Куспана активно обсуждают в социальных сетях.
— Не задумываются о будущем нации. А когда говоришь об этом окружающим, то отвечают, что «таким образом мы заденем чувства других наций, произойдет неладное. Сейчас времена другие. Девушки могут быть с теми, кого душа пожелает». Таким образом относятся халатно к будущему нашей нации. Если не мы, то кто скажет об этом? Очень много вопросов, требующих решения, — сказал юрист Абзал Куспанов.
По словам юриста, у наших девушек высокий уровень образования. Поэтому их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны. Инициатива «калыма» на законных основаниях — своеобразная компенсация государству. Также мнением об этой инициативе поделились жители.
«Если будет принято такое решение, я его поддержу. Руководство государства ведь знает, что делают. Что правильно, а что нет. А сама я хочу выйти замуж за казаха». «Мне кажется, это неправильно. Потому что каждый человек должен любить другого человека, вне зависимости от того, какой он национальности». «У каждого есть свое право. И никто не обязывает другого человека брать налог за то, что он хочет совместить свою жизнь с другим. Ну, я не понимаю». «Если мужчина девушке понравился и они хотят жить вместе, почему за это нужно платить деньги? Я считаю, это неправильно».
Согласно статистике уже более тысячи казашек вышли замуж за граждан Китая, России и Турции в 2017 году. Если бы налог составлял 10 тысяч долларов, как предлагали некоторые общественники, то государство потеряло 10 млн долларов. Но суммы не так важны как сами намерения, уверены специалисты.
— Он может сыграть некоторую положительную роль в том случае, если скажем иностранец, который действительно хочет жениться на этнической казашке, представительнице и гражданке Казахстана. То есть, на сколько он серьезно готов, скажем условно «вложиться» в свои намерения, и расстаться с «энной» суммой денег, — отметил социолог Жанибек Сейтбатталов.
По словам депутатов, найдутся и те, кто сможет обойти установленные правила. Но, чтобы решить демографическую проблему, лучше всего начинать с воспитания.
— В первую очередь, мы должны правильно воспитывать своих детей. Ведь дети делают то, что им прививают с детства. Но, прежде чем принимать закон о таком налоге, необходимо провести большую исследовательскую работу, — сказал депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов.
Идея требовать с иностранцев калым за казахстанских невест не нова. Как и мнение некоторых девушек о том, что иностранцы лучше и успешнее соотечественников. Но любовь — дело не простое.
Первый канал Евразия
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ri от 16.01.2019 16:43:29А что? Объективный процесс. Рыба ищет , где глубже. а человек, где лучше.
"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!
"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!
Цитата: Ri от 16.01.2019 16:43:29
"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста![/qu[quote name=Ri link=previd=102289#709213 date=1547635409]"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!
"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста![/qu[quote name=Ri link=previd=102289#709213 date=1547635409]"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!
По их мне мнению-любой неказах угроза для страны
...их выезд означает не только ухудшение демографических показателей...
Женщины - это мелочи с точки зрения демографии. Сколько детей женщина родит не здесь, а там? Одного-двух в среднем, ну пусть трех.
А уезжающий мужчина вывозит огромное количество ценнейшего семенного материала, потенциально - несколько тысяч нерожденных граждан.
На выезд мужчин нужен налог! Вот тогда государство сразу процветет!
Nightwalker 16.01.2019 в 18:04:24 # 709220
MишаМашкевич 16.01.2019 в 19:05:45 # 709223
Давайте, тогда каждой девчонке наклейку клеить, типа наше это. А если находится больше месяца за границей шоб пиликала наклейка. А че? Нормально. Шоб все знали, шо своровали её, без оплаты пользуется гад.
Переживают они за девчонок. Лучше бы так переживали за права в семьях женщин.
А те, которые физически здесь, всё равно как учёные связаны с кем-угодно, но не с Казахстаном. Участвуют в конференциях не здесь, публикуются не здесь, имеют научные связи не здесь и пр.