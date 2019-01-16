Общественники продолжают отвлекать внимание

"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста![/qu[quote name=Ri link=previd=102289#709213 date=1547635409]"их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны" ну наааадо же. А вы не задумывались что ученные уже давно покинули страну эту? А то как призеров олимпиады убивают а силовикам и власти страны, все равно. И еще с русским языком тут бутчу подняли. Сейчас все мозги утекут отсюда. Остануться только взяточники и будут они потом грызть друг друга как стая голодных собак, не имеющая пищи. Все, поздно спохватились! Точку невозврата прошли когда Кунаева скинули с поста!