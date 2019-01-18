"Казахстанские школьники курят и ведут половую жизнь"

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danilov 18 Января 2019 в 10:17:44
"Число курящих, принимающих алкоголь, частота беременности среди несовершеннолетних, попыток детских суицидов дают основания для обеспокоенности депутатского корпуса. (...) Среди школьников в возрасте 13 -15 лет ежедневно курят 14,8 процента школьников. Потребляют алкоголь - 18 процентов. Большинство детей, около 90 процентов, не знают или не понимают о пагубных последствиях наркомании, курения, употребления алкоголя. За последние пять лет зарегистрировано более 33 тысяч случаев подростковой беременности, в том числе 9 906 абортов среди девочек в возрасте от 15 до 18 лет. Основной причиной раннего начала половой жизни подростков, раннего материнства являются недостаточная осведомленность в вопросах половой культуры и контрацепции", - сказала сенатор Сауле Айтпаева, озвучивая депутатский запрос в адрес министров здравоохранения и образования.
По ее словам, первое место по нарушениям здоровья среди школьников занимают заболевания желудочно-кишечного тракта - более 25 процентов. На втором месте - болезни глаз - 16 процентов, на третьем месте заболевания органов дыхания и кровотечения. Каждый пятый первоклассник имеет отклонения в состоянии здоровья. А каждый третий ученик к моменту окончания школы имеет по два-три медицинских диагноза.
"Цифры показывают, что нарушение принципов здорового питания в детстве, в школьные годы, когда ребенок испытывает умственные и физические нагрузки, приводит к серьезным нарушениям здоровья", - добавила депутат Сената Парламента, отметив, что у многих детей наблюдается избыточная масса тела.
Ранее эксперты сообщали, что около трети молодых людей в Казахстане в возрасте 15-19 лет имеют опыт половой жизни, почти половина из них имели двух и более половых партнеров.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kuryat-vedut-polovuyu-jizn-povedeniem-shkolnikov-361495/
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 18.01.2019 в 10:26:51 # 709364
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2019 10:26:51
Ну нам надо дальше голову в песок прятать. Проблема есть и её надо признать. Секс, табак, наркотики надо обсуждать с ними. Если невозможно победить зло, надо её возглавить.
Ну нам надо дальше голову в песок прятать. Проблема есть и её надо признать. Секс, табак, наркотики надо обсуждать с ними. Если невозможно победить зло, надо её возглавить.
Уже представляю обычный диалог в семье:
"Сынаааа, пошли пяточку раздавим и мне на работу пора, за одно и тебя в школу подкину"
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2019 10:26:51
Ну нам надо дальше голову в песок прятать. Проблема есть и её надо признать. Секс, табак, наркотики надо обсуждать с ними. Если невозможно победить зло, надо её возглавить.
Ну нам надо дальше голову в песок прятать. Проблема есть и её надо признать. Секс, табак, наркотики надо обсуждать с ними. Если невозможно победить зло, надо её возглавить.
У нас все как обычно. Отпиздили бабу и хайпанули на счет сисек. На другое мозгов нету
Кровотечения это пиздец
Школьники тоже люди!