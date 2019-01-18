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В Казахстане
Казахстанские школьники курят и ведут половую жизнь
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danilov 18 Января 2019 в 10:17:44
Депутат Сената и по совместительству уполномоченный по правам детей в Казахстане Сауле Айтпаева сообщила о причинах ранней половой жизни среди школьников, а также о том, что почти 15 процентов школьников курят ежедневно, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

"Число курящих, принимающих алкоголь, частота беременности среди несовершеннолетних, попыток детских суицидов дают основания для обеспокоенности депутатского корпуса. (...) Среди школьников в возрасте 13 -15 лет ежедневно курят 14,8 процента школьников. Потребляют алкоголь - 18 процентов. Большинство детей, около 90 процентов, не знают или не понимают о пагубных последствиях наркомании, курения, употребления алкоголя. За последние пять лет зарегистрировано более 33 тысяч случаев подростковой беременности, в том числе 9 906 абортов среди девочек в возрасте от 15 до 18 лет. Основной причиной раннего начала половой жизни подростков, раннего материнства являются недостаточная осведомленность в вопросах половой культуры и контрацепции", - сказала сенатор Сауле Айтпаева, озвучивая депутатский запрос в адрес министров здравоохранения и образования.

По ее словам, первое место по нарушениям здоровья среди школьников занимают заболевания желудочно-кишечного тракта - более 25 процентов. На втором месте - болезни глаз - 16 процентов, на третьем месте заболевания органов дыхания и кровотечения. Каждый пятый первоклассник имеет отклонения в состоянии здоровья. А каждый третий ученик к моменту окончания школы имеет по два-три медицинских диагноза.

"Цифры показывают, что нарушение принципов здорового питания в детстве, в школьные годы, когда ребенок испытывает умственные и физические нагрузки, приводит к серьезным нарушениям здоровья", - добавила депутат Сената Парламента, отметив, что у многих детей наблюдается избыточная масса тела.

Ранее эксперты сообщали, что около трети молодых людей в Казахстане в возрасте 15-19 лет имеют опыт половой жизни, почти половина из них имели двух и более половых партнеров.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kuryat-vedut-polovuyu-jizn-povedeniem-shkolnikov-361495/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 18.01.2019 в 10:26:51   # 709364
Ну нам надо дальше голову в песок прятать. Проблема есть и её надо признать. Секс, табак, наркотики надо обсуждать с ними. Если невозможно победить зло, надо её возглавить.
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  Zoggyla 18.01.2019 в 10:27:52   # 709366
Вот, сволочи!
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  Даун 18.01.2019 в 10:35:15   # 709367
20 лет назад себя помню
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  Kukaracha 18.01.2019 в 10:35:58   # 709368
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2019 10:26:51
Ну нам надо дальше голову в песок прятать. Проблема есть и её надо признать. Секс, табак, наркотики надо обсуждать с ними. Если невозможно победить зло, надо её возглавить.


Уже представляю обычный диалог в семье:

"Сынаааа, пошли пяточку раздавим и мне на работу пора, за одно и тебя в школу подкину"
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  111222333 18.01.2019 в 10:48:07   # 709370
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2019 10:26:51
Ну нам надо дальше голову в песок прятать. Проблема есть и её надо признать. Секс, табак, наркотики надо обсуждать с ними. Если невозможно победить зло, надо её возглавить.

У нас все как обычно. Отпиздили бабу и хайпанули на счет сисек. На другое мозгов нету
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  СССР 18.01.2019 в 11:25:52   # 709385
...и ругаются матом
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  Эндрю 18.01.2019 в 11:42:31   # 709390
заболевания органов дыхания и кровотечения
Кровотечения это пиздец
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  Manitu 18.01.2019 в 11:52:26   # 709391
Эта проблема была всегда. И во времена СССР, когда секса в стране не было, были случаи, когда девочки приходили на выпускной с коляской. И пацаны всегда курили в школьном туалете даже больше чем сейчас. И эти проблемы никуда не денутся в будущем. И дело вовсе не в материальном благополучии. Даже в сытой Европе таких вещей хватает. Да конечно, с детьми надо разговаривать и объяснять что такое хорошо и что такое плохо. Но полностью избавиться от этого не получится никогда.
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  SPYKER X 18.01.2019 в 12:34:20   # 709399
"Казахстанские школьники курят и ведут половую жизнь"
Школьники тоже люди!
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